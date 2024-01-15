陳豪時隔17年再封帝 太太陳茵媺手上得獎感覺甜到漏 (01:18)

陳豪相隔17年再登視帝寶座，今晚在《萬千星輝頒獎典禮2023》上憑劇集《破毒強人》獲頒「最佳男主角」。他受訪時表示︰「我都唔知道自己原來提名咗『最佳男主角』28次，所以今晚再得獎好開心﹗我成日話獎項係鼓勵，係話畀我哋知過往一年嘅努力，我哋做嘅嘢係做得幾唔錯，可以繼續努力。 （由太太陳茵媺頒獎特別有意義？ ）係，好難得佢有份參加今年頒獎禮，再加埋由佢頒畀我，感覺唔一樣。佢將我啲眼淚都攞埋出嚟，嗰種感動係唔一樣。喺太太手上攞呢個獎，好少人會試到呢種感覺，（好甜？）甜上面再加少少漏﹗」

談到如何慶祝時，陳豪自言不是會為得獎而慶祝的人。他說︰「有獎係開心，但係我都係合埋眼繼續努力去做嘅人，唔會將呢件事放得好大。可能我咁多年以嚟都慣咗， 17年， 20幾次，已經好明白呢一行點樣運作，唔想因為獎項阻止自己進步。我年紀開始大，對演戲更加有研究同要求。獎項話畀我知，我依家追求嘅方向正確，可以繼續追求落去。」

不過， 陳豪表示得獎一定要多謝太太，或會跟陳茵媺二人世界旅行。被問到他們二人世界旅行可會惹3個孩子投訴，陳豪說︰「我哋今日嚟澳門，佢哋已經投訴。佢哋聽日要返學，加埋大仔嚟緊要考試，唔能夠帶埋佢哋過嚟，返香港之後再同佢哋一齊慶祝。」

（即時娛樂）