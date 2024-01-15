盧瀚霆借新歌傳遞「活着」信息：你從來不是孤單一個 (12:36)

教主說：「對我而言，《MY LIFE》某程度上的確是我的心聲，但它更大程度上是在傳遞『活着』這一個訊息。」（Ig圖片）

MIRROR演唱會今晚（15日）在亞博舉行首場，各成員已準備就緒，騷前他們在社交平台貼相打氣，而盧瀚霆（教主，Anson Lo）近日推出新歌《MY LIFE》，他在開騷前夕在Ig分享多張花絮照，並抒發感想，教主除了感謝歌曲創作班底以及造型師和化妝師外，他還分享歌曲心路歷程：「很多人和我說《MY LIFE》這首歌是Anson Lo的心路歷程，更有人對我說不要再produce太過personal意義的歌曲。對我而言，《MY LIFE》某程度上的確是我的心聲，但它更大程度上是在傳遞『活着』這一個訊息。

『活着』看似好簡單，每天起床刷牙洗面，然後上班工作、上課學習，每晚回家吃個飯便去睡。但我相信這個社會中有絕大部份人在『活着』的過程中，也是有很多掙扎、煩惱和痛苦，有人甚至會有放棄『活着』的念頭。

『活着』與否沒有對與錯，但我希望用這首歌，去鼓勵每一位為了『活着』而每天堅持的人，你從來不是孤單一個的。即使有時候會感到痛苦，但只要你仍然想愛着某些人、或是依然想繼續感受愛，你就一定要繼續努力『活着』。

在這一個複雜的世界當中，善良的『活着』或許是很難，但當你認真細想，其實比你想像中來得容易，來得簡單。2024年的開展希望以屬於Anson Lo的方式推動正能量給你們，『愛再愛 永遠要愛就要活着』，明（今）天演唱會開始了，2024年一齊努力～」

（即時娛樂）