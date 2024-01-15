「第8代阿寶」蔣家旻與馬志威10年後再演情侶 默契十足 盡情吵架互摑 (13:08)

由陳昊森和譚旻萱（Mandy）主演的電影《不是你不愛你》，將於1月18日上映，早前優先場觀眾反應熱烈，除了沉醉在戲中主角型男美女淒美愛情故事，還有被一眾客串演員吸引，當中最驚喜是「第8代阿寶」蔣家旻與型男馬志威，10年後再演情侶，掀起觀眾無限回憶。

在《不》電影中，蔣家旻飾演「碧玲」，是女主角「阿寶」的表姐。而「童年阿寶」見證她與馬志威飾演的男友「志龍」，由恩愛甜蜜到吵架分手，加上她被男友打後，抱著「童年阿寶」哭，並說：「我們不能選擇誰傷害自己，但可以選擇自己愛上誰⋯⋯」都影響「阿寶」成長後的愛情觀，甚至是電影故事發展，是很重要的演出。

拍攝當日，蔣家旻與馬志威情侶裝現身，非常相襯。他們強調已有10年無見面，但默契十足，無論是恩愛互攬，還是吵架互摑，都非常信任對方，毫不惜身。其中一幕，蔣家旻向偷食男友馬志威逼供，一言不合互相拉扯，蔣家旻被捉住手臂後大力反抗，留下紅印，事後馬志威不停道歉。蔣家旻對他說：「除咗你，我唔會畀其他男演員咁樣掂我架！如果其他男演員整到我咁樣紅晒，我一定唔會饒恕佢！」馬志威立即賣口乖：「我都唔會饒恕佢！」

蔣家旻與馬志威在2013年，葉念琛執導的電影《第一次不是你》擔任男女主角，亦是他們的第一次銀幕演出。蔣家旻成為葉導的「第8代阿寶」，戲中不乏親熱場面。而電影講述這對小情人失散10年後重遇的故事，巧合地在現實中，蔣家旻與馬志威同樣相隔10年，在葉導的新作《不是你不愛你》重遇了，戲如人生。

馬志威說：「估唔到10年前葉導搵我哋拍戲，10年後再搵我哋返嚟客串，對我嚟講好有紀念價值。」蔣家旻說：「我冇諗過10年後會再同馬志威合作，頭先我哋見面，互相問候對方，時光飛逝，你keep得好好，愈嚟愈有型，我就肥咗少少！」馬志威說：「你都Keep得好好，仲好年輕。以前係Baby fat，𠵱家比以前結實咗，只係無長高。」

相隔10年再演情侶，默契和信任度有增無減，蔣家旻說：「10年前我哋有好多親熱戲，當時大家都會好緊張，但經歷過之後真係熟絡咗好多，互相信任。雖然10年冇乜接觸，但剛才嗰場戲要我哋要互摑對方，事前私底下已經溝通好，盡情咁摑埋嚟啦！當然都會好錫住對方，好驚會整親對方，結果冇事啦，只係幾takes就搞掂。」

如果下次再合作，希望會是什麼角色關係？馬志威說：「母子啦！」蔣家旻瞪大雙眼，他續說：「講笑啫，我真係好想再同你哋（蔣家旻和葉念琛導演）合作，雖然今日只係兩場戲但好開心，可惜唔夠喉。」蔣家旻說：「同你哋合作真係好開心，所以下次係乜嘢形式都冇所謂，最緊要可以再合作。」

葉念琛導演與拍攝後，當晚在社交平台分享與他們 10年前後的合照，並留言：「十年前，第一次不是你，十年後，不是你不愛你 我們終於重聚了！時光飛逝，感情不變！看見這兩位當年我發掘演員今天各有成就！我真的既感動又安慰！」

（即時娛樂）