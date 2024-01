張敬軒萬人生日會 搞笑「賤嘴」窒歌迷 被Tyson Yoshi封「黐線佬」 (14:35)

next

由張敬軒自資、一連兩場招呼逾萬名歌迷的張敬軒官方歌迷生日會,昨日(14日)於澳門倫敦人綜藝館舉行,大會找來軒仔的契姐胡蓓蔚及商台DJ黃正宜(阿正)擔任MC。生日會甫開始便播放張敬軒官方迷會(HCFC)最新會歌、由軒仔作曲的《以你命名的恆星》,揭開生日會序幕,由於歌曲是專屬官方歌迷會的年度禮物,歌曲不會派台、不會公開聽到。

歌曲播放完後,軒仔便坐飛船升上高空跟歌迷打招呼,而他特別揀選了《隔夜茶》、《假以時日》及《飄洋過海來看你》3首甚少唱的歌贈歌迷,以答謝從不同城市的人來看他。另外,軒仔得知很多歌迷未能到現場跟他慶祝生日,所以他特別自費,安排網上會員限定直播,令所有官方歌迷會會員,能夠收看昨日生日會。

生日會主題是「軒公生日 你哋大晒」,雖然這是軒仔的生日會,但其實是他令過萬名的歌迷開心,歌迷收到這份心意後,都自發性拍了很多生日片,並於會場內播放,不過對於一些歌迷「別開生面」的祝福,經常「恥笑」Fans的軒仔又忍不住「奚落」他們,連胡蓓蔚也說他「賤嘴」:「我知你咁多Fans咁齊心對你咁好,但你成日『齕』佢哋,我知你都係愛佢哋嘅,你係把口賤啫。對唔住,我不嬲都係講真話。」全場歌迷歡呼表示贊同,十分搞笑。

除了生日片,場內又播出歌迷於今年「叱咤樂壇頒獎禮」場內場外為軒仔應援片段,又剪輯一眾歌迷向軒仔送上生日祝福的短片,看到片段後,軒仔說:「我覺得好感動,叱咤嗰晚因為唔係個個都有飛,見到佢哋揸住Tablet、電話,冒着寒風睇張敬軒有冇攞獎,原來佢哋喺出面係咁睇騷,所以我啱啱都眼濕濕...頂唔順。」

好友林家謙、陳卓賢(Ian)、Tyson Yoshi及魏浚笙(Jeffrey)亦拍片向軒仔送祝福,Tyson Yoshi則形容軒仔是黐線佬:「感激認識軒公呢幾年,喺無數個公關災難出現前,拯救咗我好多次,呢個『黐線佬』好鍾意派錢,每次開工都塞利市畀我,感謝你咁take care我,無論係工作上或者日常生活上,希望有一日我有足夠強大可以take care番你,𠵱家呢一刻就難啲,我會努力。」

由於入場的歌迷都經過悉心打扮,大都以蔬果裝扮為主,包括榴槤、菠蘿、火龍果、蕉、西瓜、橙、牛油果、西蘭花等,軒仔便即時搞了「最佳衣著獎」,最後挑選了幾個「水果」坐到最前位置欣賞演出,不過他亦不忘調侃一番:「我唔夠膽望呢邊呀,你睇下你哋幾個坐埋一齊似咩樣!」其中一隻「香蕉仔」更向軒仔送上生日利市,認真識做。

生日會上,當然少不了跟歌迷玩遊戲,第一個遊戲以歡呼聲作為答案標準,每次題目都會出左右兩幅圖,看看大家是否認得誰是張敬軒,題目分別有「George@P1X3L vs AI張敬軒」、「林家謙眼睛 vs 張敬軒眼睛」、「《酷愛》副歌中,有多少個『愛』字,13 vs 12」;隨後,大會抽出10位歌迷跟有外號「皇上」的軒仔玩「爭櫈仔」遊戲,10位歌迷全部帶上「清朝旗頭」,搖身一變成為「妃子」,一眾妃子各有特色,搞到軒仔忍不住出口「傷人」:「大家有冇睇過真實清朝啲妃子啲樣?佢哋就係咁㗎啦。」全場大笑,有歌迷在兩位MC提水下,乘機與軒仔坐同一張櫈,十分sweet。

軒仔亦分享內心話,他直言從小到大都不喜歡過生日,主要是不想給反應,但今年很特別,歌迷會於疫情期間成立,他覺得這幾年都沒太多機會跟大家見面:「一路搵緊啱嘅時間,但我發現人生係冇啱嘅時間,應該諗到又有咁嘅機會就要做,所以膽粗粗請大家嚟。雖然今次話係免費入場,但我知道大家都好舟車勞頓,好破費,可能要買船飛、買車飛,有啲朋友仲要買禮物,造燈牌,我成日諗呢啲就係我喺呢個世上享受緊嘅福氣,想藉住呢個birthday party見大家、多謝大家。」

他直言希望將自己的生日會,變成更有意義聚會:「突然間有一日我祈禱時,我嘅上帝畀咗回覆我,佢話畀我聽真正搞呢兩場嘅生日會,其實係希望有少少福音,大家唔使驚,唔係教會嘅福音,係有一啲待人處世或者我生命嘅分享去畀大家。」

他坦言這10年經歷很多,亦開了很多眼界,作出很多嘗試。前幾年他看了由日本企業家稻盛和夫寫給年輕人的一封信,當中提到「共贏精神」:「睇完佢本書,對我嘅人生、價值觀有全新嘅睇法。入咗行咁多年經歷咁多代嘅歌手,由我同年嘅吳浩康,一路到當我哋仲係細蚊仔嘅時候,第一排係陳奕迅、李克勤、古巨基;到同我同輩嘅方大同、張繼聰;到我嘅後輩側田、周柏豪、陳柏宇;到𠵱家嘅陳卓賢、林家謙等,每一代歌手我同佢哋都係competitor,但我發現我從來冇因為攞唔到獎而唔開心,或者因為對方攞到獎而妒忌。

由細到大我覺得我阿媽教得我最舒服嗰樣嘢,就係我好識得去為人哋開心。所以大家不妨改變你嘅信念,試下改變你對呢啲事情嘅反應,試下開始將『共贏』呢兩個字放入你嘅社交入面,好多時都做到㗎。」最後,整個生日會以歌迷會的第一首會歌《懷舊情人》作結。

