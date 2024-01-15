張敬軒萬人生日會 搞笑「賤嘴」窒歌迷 被Tyson Yoshi封「黐線佬」 (14:35)

由張敬軒自資、一連兩場招呼逾萬名歌迷的張敬軒官方歌迷生日會，昨日（14日）於澳門倫敦人綜藝館舉行，大會找來軒仔的契姐胡蓓蔚及商台DJ黃正宜（阿正）擔任MC。生日會甫開始便播放張敬軒官方迷會（HCFC）最新會歌、由軒仔作曲的《以你命名的恆星》，揭開生日會序幕，由於歌曲是專屬官方歌迷會的年度禮物，歌曲不會派台、不會公開聽到。

歌曲播放完後，軒仔便坐飛船升上高空跟歌迷打招呼，而他特別揀選了《隔夜茶》、《假以時日》及《飄洋過海來看你》3首甚少唱的歌贈歌迷，以答謝從不同城市的人來看他。另外，軒仔得知很多歌迷未能到現場跟他慶祝生日，所以他特別自費，安排網上會員限定直播，令所有官方歌迷會會員，能夠收看昨日生日會。

生日會主題是「軒公生日 你哋大晒」，雖然這是軒仔的生日會，但其實是他令過萬名的歌迷開心，歌迷收到這份心意後，都自發性拍了很多生日片，並於會場內播放，不過對於一些歌迷「別開生面」的祝福，經常「恥笑」Fans的軒仔又忍不住「奚落」他們，連胡蓓蔚也說他「賤嘴」：「我知你咁多Fans咁齊心對你咁好，但你成日『齕』佢哋，我知你都係愛佢哋嘅，你係把口賤啫。對唔住，我不嬲都係講真話。」全場歌迷歡呼表示贊同，十分搞笑。

除了生日片，場內又播出歌迷於今年「叱咤樂壇頒獎禮」場內場外為軒仔應援片段，又剪輯一眾歌迷向軒仔送上生日祝福的短片，看到片段後，軒仔說：「我覺得好感動，叱咤嗰晚因為唔係個個都有飛，見到佢哋揸住Tablet、電話，冒着寒風睇張敬軒有冇攞獎，原來佢哋喺出面係咁睇騷，所以我啱啱都眼濕濕...頂唔順。」

好友林家謙、陳卓賢（Ian）、Tyson Yoshi及魏浚笙（Jeffrey）亦拍片向軒仔送祝福，Tyson Yoshi則形容軒仔是黐線佬：「感激認識軒公呢幾年，喺無數個公關災難出現前，拯救咗我好多次，呢個『黐線佬』好鍾意派錢，每次開工都塞利市畀我，感謝你咁take care我，無論係工作上或者日常生活上，希望有一日我有足夠強大可以take care番你，𠵱家呢一刻就難啲，我會努力。」

由於入場的歌迷都經過悉心打扮，大都以蔬果裝扮為主，包括榴槤、菠蘿、火龍果、蕉、西瓜、橙、牛油果、西蘭花等，軒仔便即時搞了「最佳衣著獎」，最後挑選了幾個「水果」坐到最前位置欣賞演出，不過他亦不忘調侃一番：「我唔夠膽望呢邊呀，你睇下你哋幾個坐埋一齊似咩樣！」其中一隻「香蕉仔」更向軒仔送上生日利市，認真識做。

生日會上，當然少不了跟歌迷玩遊戲，第一個遊戲以歡呼聲作為答案標準，每次題目都會出左右兩幅圖，看看大家是否認得誰是張敬軒，題目分別有「George@P1X3L vs AI張敬軒」、「林家謙眼睛 vs 張敬軒眼睛」、「《酷愛》副歌中，有多少個『愛』字，13 vs 12」；隨後，大會抽出10位歌迷跟有外號「皇上」的軒仔玩「爭櫈仔」遊戲，10位歌迷全部帶上「清朝旗頭」，搖身一變成為「妃子」，一眾妃子各有特色，搞到軒仔忍不住出口「傷人」：「大家有冇睇過真實清朝啲妃子啲樣？佢哋就係咁㗎啦。」全場大笑，有歌迷在兩位MC提水下，乘機與軒仔坐同一張櫈，十分sweet。

軒仔亦分享內心話，他直言從小到大都不喜歡過生日，主要是不想給反應，但今年很特別，歌迷會於疫情期間成立，他覺得這幾年都沒太多機會跟大家見面：「一路搵緊啱嘅時間，但我發現人生係冇啱嘅時間，應該諗到又有咁嘅機會就要做，所以膽粗粗請大家嚟。雖然今次話係免費入場，但我知道大家都好舟車勞頓，好破費，可能要買船飛、買車飛，有啲朋友仲要買禮物，造燈牌，我成日諗呢啲就係我喺呢個世上享受緊嘅福氣，想藉住呢個birthday party見大家、多謝大家。」

他直言希望將自己的生日會，變成更有意義聚會：「突然間有一日我祈禱時，我嘅上帝畀咗回覆我，佢話畀我聽真正搞呢兩場嘅生日會，其實係希望有少少福音，大家唔使驚，唔係教會嘅福音，係有一啲待人處世或者我生命嘅分享去畀大家。」

他坦言這10年經歷很多，亦開了很多眼界，作出很多嘗試。前幾年他看了由日本企業家稻盛和夫寫給年輕人的一封信，當中提到「共贏精神」：「睇完佢本書，對我嘅人生、價值觀有全新嘅睇法。入咗行咁多年經歷咁多代嘅歌手，由我同年嘅吳浩康，一路到當我哋仲係細蚊仔嘅時候，第一排係陳奕迅、李克勤、古巨基；到同我同輩嘅方大同、張繼聰；到我嘅後輩側田、周柏豪、陳柏宇；到𠵱家嘅陳卓賢、林家謙等，每一代歌手我同佢哋都係competitor，但我發現我從來冇因為攞唔到獎而唔開心，或者因為對方攞到獎而妒忌。

由細到大我覺得我阿媽教得我最舒服嗰樣嘢，就係我好識得去為人哋開心。所以大家不妨改變你嘅信念，試下改變你對呢啲事情嘅反應，試下開始將『共贏』呢兩個字放入你嘅社交入面，好多時都做到㗎。」最後，整個生日會以歌迷會的第一首會歌《懷舊情人》作結。

（即時娛樂）