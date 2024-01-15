《齮齕人生》《大熊餐廳》各得CCA 4獎大捷 (15:14)

《大熊餐廳》謝洛米韋特（左圖）與《齮齕人生》連尚燁（右圖）分別在喜劇及迷你劇再度封視帝，兩劇亦是評論者選擇獎的大贏家。（路透社/法新社）

第29屆評論者選擇獎（CCA）香港時間今早舉行，電視方面，跟上周金球獎賽果大同小異，《傳媒家族繼承人》在戲劇類贏得最佳劇集，劇中扮演兄妹的基倫高堅（Kieran Culkin）和莎拉施努克（Sarah Snook）分封帝后；所不同的是，金球獎最佳男女配角名額各一，CCA在每個組別均設此獎，《傳》劇馬修麥菲頓（Matthew Macfadyen）未能再下一城，改由《晨早直播室》比利告魯杜（Billy Crudup）掄元。《王冠》「戴妃」伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）則繼金球獎後再奪最佳女配角。

CCA電視大贏家是喜劇《大熊餐廳》及迷你劇《齮齕人生》，同樣各得4獎。《大熊餐廳》擊敗《廉價殺手》、《小學風雲》等對手奪最佳喜劇劇集，並且繼金球獎後，劇中飾演大廚及副廚師的謝洛米韋特（Jeremy Allen White）和阿優艾德比利（Ayo Edebiri），再奪最佳男女主角殊榮，飾演躁狂經理的艾邦摩斯巴拉赫（Ebon Moss-Bachrach）亦捧走最佳男配角。最佳女配角則落在《破案三人行》梅麗史翠普（Meryl Streep）身上。

在迷你劇組別，《齮齕人生》亦複製上周金球獎賽果，除贏得最佳劇集，連尚燁（Steve Yeun）與黃艾莉（Ali Wong）分封帝后，瑪莉亞貝露（Maria Bello）則奪最佳女配角，合共4獎，跟《大熊餐廳》在電視方面分庭抗禮。《Fellow Travelers》祖拿芬貝利（Jonathan Bailey）奪最佳男配角獎。

（即時娛樂）