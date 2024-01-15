電影評論學會大獎｜《命案》膺最佳電影 吳慷仁余香凝稱帝封后 (17:18)

吳慷丛和余香凝分別憑《但願人長久》和《白日之下》，榮登最佳男、女演員。（網上圖片）

第三十屆「香港電影評論學會大獎」昨天（14日）公布5個獎項及8部推薦電影，今屆經歷了10小時激烈討論以及3輪投票後，最終由林家棟和楊樂文主演的《命案》，獲得最佳電影獎﹑李子俊的《第八個嫌疑人》奪最佳導演獎﹑祝紫嫣《但願人長久》奪最佳編劇獎；吳慷仁和余香凝分別憑《但願人長久》和《白日之下》，榮登最佳男、女演員。

至於推薦電影8部則包括：《第八個嫌疑人》﹑《年少日記》﹑《尚未完場》﹑《但願人長久》﹑《白日之下》﹑《詩》﹑《金手指》和《填詞L》。

余香凝（Jennifer）曾多次入圍最佳女演員最後五強，今次首次獲獎，Jennifer說：「好開心可以得到這個獎項，是一個很大的肯定，之前都試過入圍最後五強，當時已經覺得很神奇。知道電影評論學會所有人都很專業，大家看過這麼多部電影，都認為這是個好角色、好演出的時候就已經好足夠。今年可以得到這個獎，對我來說是很大的動力，叫我以後要努力做好每一個角色，非常感謝每一位。」

Jennifer亦感謝評論學會眾影評人支持：「自己剛剛開始演戲時，都有好多進步空間，每次都會用心看大家影評，留意每一隻字，回想自己有什麼需要改善，或者細心聆聽大家覺得有什麼做得好或不好的地方，所以影評人評論對我來說相當緊要，非常感謝電影評論學會。此外，好開心《白日之下》獲得年度推薦電影，電影仍在上映中，雖然場次不多，希望觀眾可以再入場支持。」

導演簡君晋同樣感謝電影評論學會，他說：「我們每一個崗位都好開心，亦都替Jennifer開心，可以有這班演員在我的電影之中，是我的榮幸，亦都是緣分。獎項是一個鼓勵，鼓勵我們繼續可以進步。」

獲得最佳導演的李子俊說：「非常開心，呢個係人生中第一個電影獎項，開心到想講粗口，多謝香港電影評論學會頒獎，能得到你哋認可，非常高興，多謝投資方信任，我先能夠完成呢部戲，多謝台前幕後工作人員及出色演員，多謝大鵬（林）家棟齊溪等演出，同埋多謝我幕後團隊為我搏命。多謝我入行多年嚟，教過我嘅導演包括爾冬陞﹑劉偉強﹑麥兆輝﹑林嶺東﹑杜琪峯，冇以前嘅路，我唔會有𠵱家呢條路，最後要多謝喺我導演路上，最重要嘅監製鄭保瑞，冇佢教導就冇我咁好成績，非常多謝佢。」

（即時娛樂）