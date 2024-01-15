林峯邀周秀娜拍MV發現女方秘密 自爆曾遭吳林峰討厭 (17:39)

林峯近日推出新歌《無傷大雅》，並請來周秀娜擔任MV女主角。他表示曾跟周秀娜合作電影、電視劇，MV卻是第一次，拍攝其中一場公主抱起周秀娜的戲時才發現原來她很輕。林峯說︰「娜姐應該係我合作過嘅女演員中最輕一位﹗我原本諗住要紮行馬，點知一抱嗰吓，嘩，咁輕嘅﹗呢排我腳傷冇操體能，我都覺得你輕，所以你真係好輕！」《無傷大雅》由吳林峰作曲，林寶填詞。首次與吳林峰合作，林峯回想首次遇見他時的情况︰「第一次撞到佢嘅時候，佢話以前自己個名成日都會畀人開玩笑，所以佢以前好憎我，我話其實我都明白嘅，哈哈！我哋一直好想認識對方，但一直都冇機會，今次機緣巧合之下終於可以合作。」

MV拍攝當日，林峯一直在練唱，他自嘲是「歌詞白癡」︰「我自己啲歌，唱10年都唔記得歌詞﹗」周秀娜一臉驚訝，說林峯拍戲時可背出3頁紙對白，怎會記不到歌詞。林峯解釋︰「記對白沒問題，但真係背唔到歌詞，因為歌詞不能錯一個字。」談到今年工作大計，林峯與周秀娜表示將合作拍新戲，因此會有多點時間在港。林峯希望有機會與同公司的華納年輕歌手合作，如跟湯令山、張天賦（MC）合作饒舌歌曲。被問到可想邀古天樂合唱，他說︰「我其實問過㗎，話搵次不如我哋睇吓音樂上有啲咩撞到出嚟，因為古仔都唱得兩句，佢好鐘意唱Ｋ，會喺自己公司慶功時唱幾首歌。我都希望睇吓同古老闆喺音樂上可以有啲咩火花。」

（即時娛樂）