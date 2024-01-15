臨時劫案｜郭富城自薦配假牙 倒模耳 騷胸肌 封廟街7天拍槍戰 (18:20)

由郭富城、任賢齊、林家棟及張可頤主演，林雪、盧海鵬、梁仲恆、鮑起靜、孫佳君和曾比特等合演的賀歲電影《臨時劫案》，電影由一宗劫案引發，城城飾演的悍匪在廟街引發械劫，誤打誤撞牽扯的士司機林家楝、安老院社工任賢齊介入，加上多位年輕演員演反派，與悍匪城城來一場搶錢械劫風雲。

今次破格演出的郭富城，在《臨時劫案》中飾演悍匪梅藍天，城城指今次角色除了造型上的突破，其飾演的悍匪性格，亦希望與一貫電影中的悍匪有些不同，他說：「一般想起悍匪都是殺人不眨眼，兇悍、惡形惡相，我嘗試將悍匪角色大反轉，用一些時間研究如何改變，創造不一樣造型去強化角色，為了今次演活跳掣悍匪，也花了不少時間和心機。」

城城與麥啟光導演及造型設計師文念中，開拍前商討如何將黑色幽默元素注入角色，同時對造型設計，城城也給予意見，他說：「要短時間呈現角色是摔跤手，要有些胸肌，身形要結實，拍攝之前也加多了操練。另外，劇本上寫我會有一對摔跤耳，主要讓觀眾感受到角色也是充滿經歷。」城城為呈現最貼合造型的摔跤耳，多次倒模造型，他說：「我覺得這個構思幾得意，一定要做到最好。」

城城在戲中哨牙造型曝光後，成為焦點，這個想法是由他本人提出：「我想給觀眾有一個不一樣的梅藍天，一個從沒見過的悍匪，除了摔跤耳外，我向導演、文念中建議造一副假牙，會好適合角色，我嘗試去倒模造假牙，做了不同款式，最後挑選了一副最夾角色的來戴，穿上戲服，導演和文念中立時覺得很立體。」城城透露戴假牙初期是不舒服，特別提早拿回家去唸劇本，盡早克服戴假牙時的障礙。

今次《臨時劫案》拍攝團隊，特別向政府申請封閉廟街一星期拍攝，他說：「很久沒拍廟街，感謝香港政府借出街道，我們在廟街封街7天拍攝槍戰。」城城回想拍攝前2星期，團隊要租場地模擬綵排，因為槍戰及擲手榴彈等一連串動作要一鏡拍攝，他說：「我們綵排好多次，好像做舞台劇，大家心理壓力好大，好刺激﹑好難忘，幸好拍出來效果很好，希望大家喜歡。」

（即時娛樂）