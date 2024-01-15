公司冇迫我跑馬拉松｜保錡以運動突破人生 保持自律 (18:45)

吳保錡、曾贊學（阿神）、李炘頤（Alina）、米露迪、鍾卓穎（Ash）及何洛瑤（Sica）等，拍攝的ViuTV全新節目《公司冇迫我跑馬拉松》今晚（15日）首播。（大會提供 / 明報製圖）

ViuTV全新節目《公司冇迫我跑馬拉松》今晚（15日）首播，ERROR成員吳保錡、曾贊學（阿神）、李炘頤（Alina）、蔡寶欣（Pony）、米露迪（Melody）、鍾卓穎（Ash）、蔡宛珊（Sarika）及何洛瑤（Sica）將挑戰台北馬拉松總長42.195公里的「全馬」賽事，節目拍下他們一年來的籌備和訓練過程。

今晚播出的第1集，眾藝人自薦報名參與拍攝，並獲節目組邀請挑戰「全馬」賽事。保錡談及報名跑馬拉松的原因時意志堅定地說︰「今次當係畀32歲嘅自己一個任務，唔想將『後悔』放喺自己嘅人生裏面。做運動係最適合突破人生同提醒自己自律，今次參加馬拉松想宣揚畀我啲粉絲知道，失敗同成功都係掌握喺自己手。我已經唔係5年前嘅保錡，我好清楚自己目標。」

節目組安排了一場10公里的香港公開賽初跑予部分藝人作為熱身賽，包括保錡、阿神、Pony、Sarika和Sica。他們雖然順利跑完10公里，亦表示自己未有信心能夠完成台北「全馬」，但仍雄心勃勃。Sica笑言：「我係唔忿氣，有啲運動員脾氣，無理由跑唔到。」同時，Sarika雖然完成了10公里的公開賽初跑，但考慮到自己的傷患，最終決定退出挑戰。

節目組亦紀錄了第一次團練，並請來美國田徑協會一級教練吳教練參與。吳教練對保錡有讚有彈：「我覺得保錡好有潛質，但有時個人主義太多，難吸收其他人嘅經驗。」Pony和Sica亦不比有運動習慣的阿神遜色，在團練中途逐漸拋離阿神。一向獨自跑步的Pony很享受這次團練：「大家一齊完成呢件事，力量係會大過自己跑。」

（即時娛樂）