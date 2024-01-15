湯洛雯為生B調理身體 爆馬國明聽到2個字會沾沾自喜 (19:53)

湯洛雯（靚湯）去年12月與馬國明結婚成為人妻，她今天（15日）出席商場活動時獲贈「年生貴子」揮春。湯洛雯表示孩子是天賜的禮物，她對懷孕一事抱住隨緣態度，不心急也不刻意追龍B，希望調理好身體及享受二人世界，身心也準備好才迎接小生命來臨。

她說︰「卵子很重要，我希望先有好的卵子。朋友很關心我健康，介紹不同的保健品，老公也有吃，亦有請營養師幫忙。」湯洛雯預計將來有了孩子後的開支會很大，加上有置業計劃，馬國明現在要更努力工作儲錢，她也比從前節儉，購物前會先考慮3、4天，不再一喜歡就買。談到買樓是否要近校網時，她說︰「那麼快要考慮好？如果將來生女，女兒可讀我的母校，兒子就讀丈夫的母校。」

下月農曆新年，湯洛雯自言首年以「馬太」身分派利市，一定要派雙封不能慳。新婚一個月的她表示已習慣被稱呼為「馬太」︰「最初不習慣，現在已OK。他（馬國明）聽到別人叫我『馬太』時會沾沾自喜，很開心，很Sweet﹗」馬國明昨晚在台慶頒獎禮後台受訪時讚她旺夫，湯洛雯表示︰「陳茵媺、黃翠如、單文柔也很旺夫。老公得獎（大馬視帝）時，我正在換衫，回來後才知他得了獎。他公開多謝太太，我覺得很甜蜜。他付出後有收穫，我戥他高興。失落視帝獎？不打緊，大家輪流。陳豪值得贏獎，之後就輪到蕭正楠。」

（即時娛樂）