李施嬅頒獎禮食白果冇失望：開心《新聞女王》贏到盡 (21:34)

李施嬅昨晚帶病出席無綫《萬千星輝頒獎禮》，坐足一晚但食白果。今日她與與黎諾懿到青衣市場出席「香港街巿」活動，對於未能在昨晚的頒獎禮奪獎，她稱《新聞女王》已贏到盡，「此劇的迴響與給我的認同，所得已超乎獎項，冇因為冇獎而失望」。

黎諾懿是「星級廚神」，今日他即席變身「街巿教煮」，示範星級自家團年菜式「鮑你黃金滿屋皇子雞」。他表示家人向來有儀式感，團年飯更是每年的「重頭戲」，已預計團年及開年飯當晚會親自下廚煮九大簋，大宴親朋，笑言最重要是讓太太保持「十指不沾陽春水」的狀態，專心照顧兩個兒子。他說：「新年菜式當然要講意頭，所以都是在傳統的年菜中取得靈感，既要好意頭，又不想太難煮，始終這個食譜是希望全港市民也能在家中『複製』，甚至入廚資歷較淺的人也能夠應付。『鮑你黃金滿屋皇子雞』，有鮑魚、金蠔及健康農場皇子雞，具體面之餘，做法又簡單。」

諾懿喜歡帶大兒子「小春雞」逛街市，兒子深得各檔主歡心，笑言此舉令他享受到「父憑子貴」的榮耀。他說：「最錦上添花是太太與兒子對我產生了少許祟拜感，也成了我繼續煮下去的動力，而且我覺得煮食是一項很好的親子活動， 可以一邊買餸，一邊教導『小春雞』不同的食材，不同的配搭，他對煮食有興趣也有天份，有時我會邀請他當小助手，煮一些簡單菜式。煮食的過程可以增進父子間的溝通，又可以訓練小朋友獨立，促使他們向暖男之路進發，一舉多得！」

（即時娛樂）