旁觀者｜馬貫東演市井爛仔入型入格 讚董敬文Pat Pat圓潤 (18:09)

馬貫東在劇中演市井爛仔形神俱似；同時他和董敬文所穿戰衣勁貼身，他搞笑讚董敬文pat pat圓潤。（大會提供）

無綫劇《旁觀者》昨晚（15日）劇情圍繞妖氣十足的練采文（吳若希飾）及搞笑味濃的高大昇（馬貫東飾）如何對著幹。

事緣市儈無腦但又義字當頭的爛仔大昇，因看不過眼練采文無視阿魚（王敏奕飾）女友身分，纏著覓希（周柏豪飾）不放，遂插手搞破壞兼直斥練采文具備「狐狸精三寶」，因而被練采文視為眼中釘。對「男人的浪漫」有無限憧憬的大昇，與兒時好友隊長（董敬文飾）組成超人戰隊，並以「相信光」為主題在街上大跳「光之舞」及拍攝超人Gimmick片；結果抱著玩票心態參與事件的大昇爆紅，反而認真堅持了多年的隊長乏人問津。練采文看中大昇與隊長「芥蒂漸生」良機，向隊長連番挑撥；與此同時大昇莫名遇襲。

今晚（16日）除了襲擊大昇的兇手曝光外，為了支持好兄弟隊長，大昇負傷上陣與隊長公開表演「光之舞」，並上演「超人孖咇打怪獸」。從官方拍攝花絮所見，馬貫東與董敬文所穿戰衣相當貼身，馬貫東更讚董敬文pat pat圓潤。談到身上戰衣，馬貫東表示最辛苦是事前喼弗：「喼弗嚟講，嗰期係食少咗嘢嘅，戒澱粉質等個人唔好咁腫脹先，再去做gym，雖然脂肪比例係少咗，但都要長期縮肚，另外拍攝嗰日都有啲凍，而嗰件衫係『冬涼夏暖』嘅，即係一有風就入晒肉，不過好彩拍攝時間唔算長，都頂得住。」

入行長達18年、曾出演不少經典角色的馬貫東，在台慶頒獎禮奪「飛躍進步男藝員」，獲大批網民留言祝賀及支持。向來熱愛演戲的馬貫東，為演好角色花了不少心思，以「麻甩八式」包括：著人字拖、R肚腩、咬牙籤、炮製鼻涕飛彈、撩鼻屎、藐嘴、猥瑣樣及瘋狂䟴腳，將大昇市井形象立體化之餘，亦成功令觀眾「一見大昇即笑」。

（即時娛樂）