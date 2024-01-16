金手指｜獲劉德華臨場教路 周家怡怒摑梁朝偉 (18:27)

周家怡有份演出電影《金手指》，飾演劉德華（華仔）的太太，楊偲泳（Renci）演兩夫婦長女，戲中講述華仔一家四口，包括3個月大的BB仔，在停車場遇上歹徒追擊，華仔奮力阻止悲劇發生，最終沒有搞出人命，但各人都有受傷，被送往醫院救治時，偶遇坐在輪椅上的梁朝偉（偉仔），由於此前華仔早有預感，偉仔會對其家人不利，更勸過家怡帶子女離港暫避，如今成為追殺目標，狹路相逢之下，周家怡按捺不住怒摑偉仔，再對華仔說：「劉啟源（戲中角色名），你拉唔到佢，你唔好返嚟屋企呀！」

周家怡面對兩位影帝，一個是自己老公、一個則是需要掌摑對象，她不但沒有怯場，更生動演繹對偉仔生起的怒火。本來華仔看到妻兒受傷，已經怒火中燒，誰知家怡一下子爆發得更厲害，一來看到用心查案老公受傷，二來自己和子女又險喪命，出手狠摑偉仔，成為其中一幕高潮所在。

正式開機前，幾位主角排練，華仔捉住家怡隻手，教她怎樣掌摑偉仔之外，在情感上又分享如何揣摩，很快便順利完成，家怡馬上慰問偉仔：「唔好意思，梁先生，痛唔痛？」偉仔大方回應：「OK，冇問題呀！」

憶述拍攝心情，家怡坦言：「好開心可以跟兩大影帝同場對戲，他們都很好，戲中的老公劉先生跟我有較多交流，他會提出好多意見及想法給我；梁先生友善就不在話下，他給予我莫大信心，因為我要掌摑他，他直接跟我說：『你打落嚟啦，無事㗎，拍蚊咁㗎咋！』真的非常好，好鍾意和這班好影帝、偶像級人馬合作。在現場我盡量控制自己，提醒自己不要時常偷望他們！

拍攝前演員需要培養情緒，家怡與Renci均做足準備，拍掌摑戲前，劇情講述兩母女剛經歷極為嚴重的人為交通事故，明顯有人要置他們死地，但這場停車場的戲分，安排在掌摑戲之後才拍攝，家怡說：「我要多謝（動作設計）錢嘉樂，他解釋得非常詳細，好讓我們清晰地知道場戲怎樣拍攝，可以完全想像得到場戲有幾恐怖，讓我和華仔培養出險些失去兒女的情緒。」

Renci認同說：「嘉樂哥特意播放模擬片段給我們看，讓我們知道那戲的嚴重性。另外始終我是新人，其實我好緊張，發夢都想不到可以跟梁先生與劉先生合作，又有家怡演我媽媽。剛剛拍攝時，我與家怡對望了一下，她就走過來攬著我，令我好想喊，加上手抱著一個活生生、只有3個月大BB，場面有壓迫感，一直都忍住情緒，跟自己說無事，但當爸爸（劉德華）走進來的一個眼神，我就好想喊，想跟他說『爸爸我好慘呀』，想跟他撒嬌！」

（即時娛樂）