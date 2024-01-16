404_886流量密碼｜ERROR自肥攞正牌𥄫女 赴台尋「視覺衝擊」 (18:40)

ViuTV全新節目《晚吹─404_886流量密碼》今晚（16日）首播，逢星期二晚上11時30分播放。節目組邀請ERROR遠赴台灣，訪問當地靚女網紅，了解她們Ig吸粉背後的流量密碼！每集邀請不同嘉賓，探討其職業背景、網紅生涯起源和成長過程，嘉賓分享自己吸引Followers的方法、創作過程中遇到的挑戰和成功故事。

首集主持有ERROR的梁業（肥仔）和何啟華（DeeGor），帶領觀眾深入淺出地理解台灣網紅生態。首集節目組邀請到從事寵物美容生意的「寶7」，作為首位女嘉賓，同時是一個Instagram有22萬追蹤人數，而且身材性感的人氣網紅，女嘉賓坦言自己非常喜歡誘惑男生，當初靠影寫真和賣相掙錢，後來掙到錢後，才做寵物美容老闆娘。

DeeGor好奇問及：「可以透露一下，賣相最好賣的時候，大概是可以賣到多少錢？」「寶7」說：「1個月的話可以到兩萬塊美金！（即約港幣15萬）」DeeGor聞言感驚訝：「你很有錢耶！」他還連忙向寶7表現恭敬：「你好你好！有什麼工作機會的話，可以洽談洽談！」

DeeGor和肥仔好奇「寶7」有否遇過客人提出「出價陪睡」，「寶7」爆料指曾有一位香港人，提出以300萬台幣（即約港幣75萬）和她過夜，DeeGor幽默回應：「為什麼香港人不DM我？儘管是200萬台幣我都OK的！那你為什麼不去？如果我是你，我可能會去。」「寶7」回應DeeGor：「可是我...用不到那麼多錢啦，所以就沒有必要。」對於寶7的回應，DeeGor感到衝擊並笑言：「這也是一個理由啦﹗」

（即時娛樂）