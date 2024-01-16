李佳芯為缺席台慶頒獎禮解畫 自揭今年內會完約 不覺被公司冷落 (19:53)

李佳芯（Ali）貴為2018年視后，去年亮相台慶卻被內地平台直接打格遮樣，憑劇集《有種好男人》提名視后及節目《身體最誠實》、《日本18種住法》入圍「最佳女主持」的她，日前於澳門舉行的《萬千星輝頒獎典禮2023》失蹤，疑「被缺席」，今天（16日）Ali出席健步行宣傳活動時，為缺席台慶頒獎一事解畫。

問為何缺席無綫頒獎禮？Ali解釋：「當日有少少咳，之後又要出席活動，既然套劇都是年幾之前，心想我不出席也不會覺眼，怎知道大家很眼利。」她指「心灰意冷」的標題只是想吸引大家，並沒有人禁止她出席，她笑道：「平時出席活動都可以着得靚靚，當日太多靚人，大家會花多眼亂，會不覺眼有我。」

對於連社交平台也未提及頒獎禮，似乎不太在意，她則說：「雖然我沒有出席，但我有留意，替朋友攞獎開心，我好替阿Mo（陳豪）開心，相隔10幾年再拿視帝，亦好替Tiffany（劉穎璇）拿飛躍獎及高海寧拿『最佳女配角』開心，林子善拿『最佳男配角』好感動，還有替阿佘（佘詩曼）開心，拿『三料視后』真係好犀利，在心中，現在表達出來。」

Ali透露今年之內便會完約，但覺得每次講完又被指離巢，跟住又被公司鬧，感到十分無辜，她認為再刻意提這件事，對她和公司都不是太好，她和公司積極洽談是否真的繼續合作，她說：「其實我不覺得公司冷落我，就算我很少開劇，都有主持節目，只可以講觀眾一直在電視見到我，怎會被公司冷落呢？如果被公司冷落，公司可以完全收起我。」

她表示還未與公司傾到續約條件，每次見面都是傾公司有什麼大計，她說：「我個心當然是留在熟悉地方好，對我來講視乎有沒有好機會，但各方面又好像未傾到共識，可能還有時間，看最後一刻可不可以有實質東西，雙方努力去傾，我續約與否都覺得OK，多謝大家關心，我好隨遇而安，合作不是單方面，如果大家想合作就繼續合作！」

（即時娛樂）