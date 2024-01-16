盧廣仲相隔13年開紅館騷 入行15年著重養生減少穿短褲 (22:45)

盧廣仲15周年巡迴演唱會去年已開展，今年他來香港跟樂迷見面，相隔13年再踏上紅館，於3月16日舉行一場「盧廣仲勵志的演唱會香港站」。盧廣仲接受訪問談今次再開騷及入行15年的感受。再踏紅館舞台，廣仲表示：「我希望可以唱得更久一點，年青時候的我的表演方式是比較爆衝，每一首歌都用盡全力。現在的我，30歲以後的表演風格是比較有彈性，大家可以來紅館看看我現在的風格有什麽改變。」他透露會有特別設計的環節給香港歌迷，他笑說:「我記得13年前的演唱會有十八銅人的dancer，我自己都覺得好好笑。我們公司辦演唱會都會加入一些我們覺得好玩的橋度。這樣才可以讓氣氛很快樂。」會否唱廣東歌？他就笑着猶疑一會說：「廣東歌的話...有機會。我這幾年都聽得蠻多廣東歌， 2023年有幾首常聽的都是廣東歌。」他透露最近常聽的有林家謙及Gareth.T.的歌曲，覺得都蠻好聽。

2008年盧廣仲推出首張個人專輯《100種生活》，一直到現在，他的歌曲都是充滿生活感及正面訊息，是否反映他個人的性格都是這樣？他覺得寫歌是有一種補償作用，好像他沒有去過很遠的地方，但可以將很遠的地方寫在歌曲入面，感覺自己去過。他說：「我可能也有憂鬱的時候。寫歌是一個理想，我的歌迷可能跟我一樣，對未來抱着同樣理想的一群人，聽我的歌會感動。我是以這個角度去寫歌，如果你在我的歌聽到生活感，代表我們是同一類的人。」

轉眼間入行15年，他覺得自己最大改變是什麼？他發揮幽默感笑說：「最大改變是年紀大了，怕濕氣，穿短褲很易中風寒，哈哈。以前我冬天都穿短褲，有點神經病。現在發現有時冬天真的很冷，寒風吹來身體就不好。年紀大比較養生，要把膝蓋遮住。我覺得這是肉眼上看到盧廣仲最大的改變。」他自言在30歲以後，覺得心靈健康也很重要，所以都會在音樂上跟大家分享如何療癒自己的心靈：「這亦是我15年來一直都有堅持的，身心靈健康的重要性，我一直跟大家分享養生，走路是很健康，吃維他命C。」

近年AI的發展快，作為音樂創作人，廣仲覺得AI發展對音樂創作用輕鬆看待，但他亦認同這是一個很了不起的發明。他說：「Live珍貴的地方就是因為每一個靈魂都獨有的，不管是表演者或是聽眾，每一場演唱會都是很獨特的存在，因為都是在不同的地方，有不同的組合。這是AI永遠都無法取代的。」他指真人表演樂器的聲音與質感是不同，他也有聽過AI歌曲，聽起來是好聽，但不會感動。他覺得大家看演唱會，除了聽音樂，也是尋求被感動。他說：「我會期待AI未來有什麼發展，但不會害怕被取代。我聽過AI孫燕姿，真的很像，但是不一樣的。」

他又想有個AI盧廣仲嗎？他聞言哈哈大笑說：「哈哈。我有試過請Chat GPT幫我想歌詞，網上也有人用來作曲，確是很了不起。」

踏入2024年，盧廣仲會否再拍電影或電視劇？他指做演員這件事，是很有彈性的，只要有好劇本或是有趣的便會做。去年拍攝一部電影，導演都有叫他唱主題曲，他笑說：「可以演戲又可以做音樂創作，一舉多得。」他指2023年太忙，他希望2024年有機會放假休息，去一趟旅行。他渴望去一些可以走路走很久的地方：「我很喜歡走路，我在台北都一直走路，最想去風景美的地方，我一天可走十幾廿公里的。」

（即時娛樂）