潛行｜彭于晏鬧劉德華感壓力 林家棟傷肋骨變「天文台」 (20:08)

林家棟要同時拍兩場打戲，他表示傷及肋骨，入院時醫護人員要剪爛他的衫褲檢查，笑言被睇晒。（林祖傑攝）

彭于晏、林家棟與擔任監製兼主演的劉德華，於電影《潛行》合作，彭于晏直言戲中要大罵華仔感壓力，雖然要應付不少動作戲甚至被玻璃割傷，他也表示拍得很開心，而受傷得更嚴重的林家棟笑言，拍到變「天文台」能預測翻風落雨，華仔表示下次3人再合作想拍喜劇，還想好戲名叫《今晚打老闆》。

彭于晏於戲中動作連場，拍攝時更被玻璃割傷，不過他指受傷得不嚴重，對於獲動作指導錢嘉樂大讚有當動作演員潛質，他說：「自己懂的東西不多，學會可以之後用到，錢嘉樂指導設計的動作戲，比我想像中難度高很多，其中有場戲空間已很小，到現場見到200個酒瓶，才知原來我要被酒瓶擲，但都拍得很開心。」

他指最困難是大罵華仔的戲分，因要打破華仔偶像形象，他說：「綵排時還可以，真正拍就很緊張，罵不出來，NG了2、3次，有壓力是好事，壓力可以變成動力，後來好很多，可以對他很兇。」他指華仔和林家棟在拍攝現場，如變了另一個人，不像平時般健談，安靜專注在演出。

林家棟受傷得更嚴重，他稱當時自己不小心，加上天氣熱長時間拍攝才出意外，華仔自責控制得不好，至林家棟要同時拍兩場打戲，林家棟表示傷及肋骨，入院時醫護人員要剪爛他的衫褲檢查，笑言被睇晒，但拍出來效果好，也認為值得，他更大讚華仔：「出院後幾日我已經要戴住腰封和華仔拍打戲，華仔不停問我得唔得，呢啲咪brother囉！戲裏戲外都體驗到這份情。」他稱肋骨受傷只能靠自然癒合，只能服止痛藥，笑指現在變了「天文台」翻風落雨有後患。

問如果3位再合作想開拍什麼類型電影？華仔說：「講真，我想3人好認真地胡鬧拍一部喜劇。」片名可以叫《今晚打老闆》，老闆就是他，但未想到劇情。

（即時娛樂）