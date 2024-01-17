丁子朗想與緋聞情敵洪嘉豪拍檔搵銀 余宗遙自爆唱《活著VIVA》被批乸型 (13:54)

丁子朗、余宗遙昨晚走入錄音室，灌錄他們在無綫偶像選秀節目《亞洲超星團》中翻唱的謝霆鋒歌曲《活著VIVA》，作為送給粉絲的禮物。丁子朗指余宗遙被超星總製作人Rain及超星導師封為「新一代謝霆鋒」，余宗遙卻表示網民狠批他在節目中的表現︰「網民覺得我塗上紅色指甲油很乸，說當年謝霆鋒塗黑指甲較有男人味。不過，被人鬧是好事，總好過沒人談論。」丁子朗日前擔大旗做《萬千星輝頒獎典禮2023》司儀，事後被質疑靠擦鞋上位，丁子朗回應︰「 我只是做回自己﹗我參加《亞洲超星團》後有很大改變，很配合頒獎禮主題。曾志偉大膽地給我機會，我最初也懷疑自己能力。」

丁子朗表示綵排當日，曾志偉一直在現場觀看了7、8個小時。他每次出錯，曾志偉就皺眉。丁子朗說︰「直至我開騷時準備就緒，志偉才安心。他看綵排時全程沒睡，他也有點擔心。你試想想，老闆坐在面前看着，我有多緊張﹗頒獎禮後，志偉對我說︰『不完美，但沒有一個騷是完美的，表現算不錯。』我真的很多謝他﹗我給自己60分，未夠從容跟觀眾互動。我也需要跑步練氣，有很大進步空間。」

傳緋聞女友郭柏妍移情別戀洪嘉豪，丁子朗表示︰「我沒看報道。我也認識洪嘉豪，大家是工作上的朋友。甩難？不要這樣說，郭柏妍又不是很差。我們之前為劇集宣傳而組合，在未推出的新劇《奪命提示》中仍是一對。」丁子朗開心觀眾戲內戲外也覺得他與郭柏妍是一對，不介意跟對方以熒幕情侶形象工作，加上洪嘉豪3個人一起商演也沒問題。他笑言︰「或者只有我跟洪嘉豪一起也可以﹗」

（即時娛樂）