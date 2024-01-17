飛常日誌｜吳大強客串演失智老人 遺失禁區證險驚動警方 (14:22)

馬國明、蔡思貝、劉穎鏇、吳偉豪等演出的劇集《飛常日誌》昨晚（16日）播出第2集，《中年好聲音》的吳大強登場，客串飾演失智症患者福伯。劇情講述福伯欲乘飛機到加拿大尋找兒子，航空公司駐機場主管若玲（蔡思貝飾）覺得事有蹺蹊，最後發現福伯原來是機場飛行區運作經理勝祥（徐榮飾）的爸爸。福伯的失智症嚴重，不認得兒子勝祥，還以為兒子仍在加拿大讀書，要趕飛當地參加兒子的畢業禮。勝祥壓抑傷感，告訴福伯他就是其兒子，與父親在黃昏美景下望着飛機升降。

吳大強作為演戲初哥，表現獲監製陳耀全稱讚，指他記對白一流，大部分鏡頭一Take過完成。吳大強說︰「好開心有份客串，因為可以入機場禁區拍攝，平時好少機會去，呢個經驗好難得。我拍攝時有啲緊張，因為我始終都係新手，又要講對白，表情又要做到足，有啲難度。非常多謝監製嘅信任，其實我都有NG。大家好遷就我，個個都好有耐性，真係好多謝大家。徐榮都幫咗我好多，希望有機會再做多次佢老竇。」

吳偉豪也有份演出《飛》劇，吳大強預告兩人會有對手戲︰「同個仔拍劇感覺好特別，喺佢面前演戲感覺踏實啲，就算我有咩做錯，佢都唔會畀面色我睇，我諗佢都唔敢嘅。佢都幫咗我好多，好帶到我入戲。」談到拍劇難忘事，他透露曾去錯拍攝地點，到達後沒看見其他人才知去錯地方。吳大強續說︰「我有次唔見咗禁區證，差啲要報警。嗰次好失魂咁唔見咗張證，搵極都搵唔到，最後畀個仔搵到，原來張證跌咗去我隻襪入面，呢個真係千古奇聞，好彩最後都搵得番，冇影響到拍攝進度。」

（即時娛樂）