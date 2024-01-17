白晝如焚｜鄧麗欣演繹另類風格主題曲 唱出角色寂寞感覺 (14:42)

鄧麗欣（Stephy）在新片《白晝如焚》中跟劉以豪飾演一對青梅竹馬戀人，因一宗兇殺案被迫分開，多年後重遇卻經歷真假難分的身分之謎，展開一場複雜的人性對決。Stephy為電影獻唱的主題曲《黑夜孤寂‧白晝如焚》今天於各大音樂平台上架，她直言被其戲中角色觸動，希望能藉歌曲唱出角色的孤寂。Stephy說︰「觸動是因為心痛，為了得到她心目中的『幸福』，卻選擇了一條扭曲的道路，角色是寂寞的，無論笑與淚，都只能獨自享受與承受。他們一起經歷的過去，已將他們的感情染上一層厚厚的陰影，或許他們注定就是應該要分開，緣分再讓他們碰上，但原來這是絕領的開端，是一段令人惋惜、既愛也恨的愛情故事。」

Stephy將她與劉以豪在戲中的感情投放在歌曲之中，她表示︰「錄音就像重演一次整部電影一樣，以角色的角度，她的畫面，一幕一幕拼湊入歌詞內，角色極端的愛就像歌詞『想你直到額角都閃痛，像碎玻璃放進大腦』，唱着唱着都感受到那種痛。」提到今次挑戰不一樣的曲風，更在演繹上採取不一樣的嘗試，Stephy笑言：「今次跟監製討論過，大家都認為將key降低比較適合，有一種神秘以及內心掙扎的感覺，甚至有一些部分我還笑着唱，但不是開心的笑，而是苦笑。笑着唱苦情歌，好像是第一次，原來是會有一種毛管戙的感覺，跟我們的電影不謀而合。」

（即時娛樂）