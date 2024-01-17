炎明熹與500粉絲BBQ慶祝好成績︰多謝你哋一直咁愛惜我 (16:03)

炎明熹（Gigi）在過去半個月的《新城勁爆頒獎禮2023》、《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》及《萬千星輝頒獎典禮2023》上均獲得獎項，成績不錯。過去一年的努力得到肯定，Gigi除感激公司和音樂團隊的幫助，粉絲的支持也是其最大動力。她早前趁假期參與後援會活動，與一眾Gi炎粉（粉絲暱稱）聚會。

Gigi說︰「好榮幸，好開心，好感恩，呢啲獎項會陪伴住我，亦都會成為一種支柱支撐住我。我見到呢啲獎項嘅時候，之前所有嘅唔開心都會一掃而空，覺得所有付出都得到咗回報，畀我無限動力繼續向前加油努力。我好多謝屋企人、朋友、老師、前輩同粉絲們嘅支持同陪伴，多謝你哋一直以來都咁愛惜我。今年希望可以有更多唔同嘅『炎明熹』畀大家睇到，亦都希望大家喺新一年開開心心，身體健康，事事順利！」

活動在BBQ場舉行，Gigi與出席的500粉絲打成一片，與他們逐一合照，又送上她親自設計並印有簽名的賀卡。難得與粉絲見面，Gigi十分興奮：「我知道佢哋一直十分支持同愛護我，將我當成家人，好似一個大家庭。我講嘢唔叻，所以一直好期待同大家見面，親口道謝，希望大家會開心。知道後援會要舉行粉絲聚會，我好想見到大家，回饋佢哋對我嘅支持！」 Gigi知道有部分粉絲未能參與聚會，特別在活動前於社交平台開直播跟粉絲見面，更首次在線上直播玩賽車遊戲。遊戲時，Gigi經常「炒車」，被粉絲取笑。

（即時娛樂）