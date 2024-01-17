游學修與女友陳苡臻拍拖睇首映 稱以行動證明感情依舊 (17:18)

游學修早前在網上頻道直播時爆粗怒罵社會及娛樂圈大小事，又強調女友陳苡臻沒向他派綠帽。游學修昨晚和女友結伴出席電影《法拉利》首映活動，惟拒絕合照。他單獨受訪，表示當日在直播中發火，是因為近日遇上不快事，飲酒後便發泄情緒。游學修說︰「當日的直播的確有較多粗口，是不應該的，一次半次希望大家多多包涵。」他表示柳俊江輕生是其中一單不快事，其他的不想多談，以免影響其他人。

游學修續說︰「我思想不算太負面，直播時豁出去發泄完舒服了不少。感恩坊間的討論多屬正面。我知道不是理所當然，已提醒自己以後不要這樣做直播。別人即使罵我、批評我也正常。」他自言近年有很多壓力，以後會盡量少說話多做事。游學修曾在直播中表示忠實地表達或會招致惡果，他昨晚表示︰「如果有惡果，應該未浮面。我下次不會再這樣做。」談到和女友的感情，游學修說︰「我最不想自己的事影響到身邊人，甚至是不相干的人。我們一起看電影，用行動證明感情沒受傳言影響。」

同場的趙善恆將參加周日馬拉松中的半馬賽事，日前扭傷腳的他說︰「我會爭取休息，希望能在賽前回復狀態。報了名參賽就想盡力完成，沒想過放棄。知道發哥（周潤發）也會參加半馬賽事，我想跟住他跑，邊跑邊拍Vlog，測試他會否發脾氣。」

（即時娛樂）