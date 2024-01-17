韓國女歌手IU宣布5月香港亞博舉行兩場演唱會 (17:32)

曾演出《德魯納酒店》等劇的韓國女歌手IU，宣布舉行世界巡迴演唱會《2024 IU H.E.R》，以首爾為首站，3月2日假KSPO Dome開騷，之後移師橫濱、台北、新加坡、雅加達、馬尼拉等地，香港也是其中一站，將於5月25及26日假亞洲國際博覽館Arena舉行兩場演唱會。IU對上一次來港開騷是2018年，當年邀請陳柏宇擔任嘉賓，兩人合唱韓文歌《Nagging》，IU也曾在香港個唱獻唱廣東歌《囍帖街》掀起熱話。

另一方面，韓國樂隊N.Flying下月23及24日會在九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行兩場演唱會；男團NCT泰籍成員Ten將於3月9日在亞博10號展館開騷，同日8人男團EPEX則會在九展Music Zone舉行演唱會，男團SHINee則於3月16日在亞博Arena開唱。

KCON群星騷3月30日及31日在亞博Arena舉行，大會尚未公布演出陣容；男團Super Junior成員神童、始源及利特所組成的小分隊L.S.S，2月17日來港開騷，另一成員圭賢亦落實4月4日來港演出，Super Junior則計劃今年9月來港舉行新一輪巡迴演唱會《Super Show Spin-off:Half Time》。

（即時娛樂）