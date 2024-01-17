林國斌厭倦做壞人 挑戰慈父角色 與陳昊森父子情獲好評 (18:02)

林國斌和陳昊森在戲中演父子，戲中兩父子一場內心戲，相擁而哭的場口，令觀眾感動不已。（大會提供）

入行多年的林國斌，飾演的角色大部分是奸角及壞蛋，但他在明天（18日）正式上映的電影《不是你不愛你》中，首次挑戰爸爸角色，與男主角陳昊森飾演父子。

林國斌說：「今次做人老竇，從來都未做過，又唔使打，又唔係做黑社會，之前啲角色做到好厭，唔想拍，今次呢個係新嘗試，都舒服，所以接拍。」

故事講述陳昊森一直將台灣籍母親自殺的責任，歸咎於生性風流、飾演大律師的父親林國斌身上，導致2人關係勢成水火，加上父親決定再婚，陳昊森對林國斌仇恨更加有增無減。

他說：「我個角色唔算係好慈祥嘅爸爸，因為喪偶，想搵過個老婆，但個仔唔鍾意，好反對，做好多反叛嘅嘢出嚟，其實冇對與錯，我想有我嘅新生活，佢又好掛住佢阿媽，覺得我害死佢阿媽，所以好憎我。」

雖然感情看似沒轉彎餘地，但因為陳昊森突如其來患上重病，父子關係亦因此逆轉，戲中兩父子一場內心戲，2人放下從前一切，相擁而哭的場口，感動不少優先場觀眾，更對林國斌的演技另眼相看。

做慣大奸角，要在鏡頭前流出真眼淚感動觀眾，林國斌認為有了人生歷練，眼淚自然即call即到，他說：「其實要喊都冇乜嘢，我都幾廿歲，經歷咗咁多嘢，諗番以前唔開心嘅事，培養一下情緒，就可以喊到出嚟。」

林國斌唔單只好戲，原來亦好玩得，與劇中一眾年輕演員，經常在休息時間打成一片，打羽毛球、打籃球，更意想不到的是，原來林國斌籃球技術，絕不遜色「籃球女神」譚旻萱。他笑說：「我都係年輕人嚟㗎，幾廿年前嘛，初初都有啲擔心同佢哋格格不入，會唔會溝通唔到？原來唔係，佢哋都好Nice！」

（即時娛樂）