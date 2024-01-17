麥玲玲成葉念琛御用演員 緣於「尿袋」 互揭瘡疤勁搞笑 (18:54)

堪輿學家麥玲玲與黃紫恩（Jojo）、蔡景行（行仔）主持的清談節目《玲玲友情報》，今晚（17日）一集主題為「電影唔係咁樣拍」，請來導演葉念琛擔任嘉賓。

今晚（17日）一集嘉賓是有「少年王晶」、「MK活地亞倫」稱號的葉念琛，他的作品寫盡男女間爾虞我詐黑暗面，戲中經常有愛情金句。玲玲師傅除了是著名堪輿學家外，她亦是葉念琛電影御用班底，先後在他的電影演過富婆、智障人士和好媽媽等角色。黃紫恩（Jojo）最想知的是，葉念琛電影作品中女主角名字都是「阿寶」，是否如傳言般是導演初戀女友的名字，葉念琛無奈說︰「我入行20幾年，編、導過40幾部作品，總共有18個『阿寶』出現，全部都係創作，無一個原型人物。坊間嗰啲只係美麗誤會，不過講極都無人信。」接住他自爆統一叫「阿寶」的原因簡單︰「同行可能會明白，其實寫劇本最考腦筋係諗角色名，有時寫到後邊，唔記得咗前面用乜嘢名，統一咗就無呢個煩惱。」

玲玲師傅講起跟葉念琛合作，緣於一個俗稱「尿袋」的流動充電池。有趟2人出席同一宴會，席間葉念琛問同桌各人有否「尿袋」可以借用，玲玲師傅笑說︰「嗰時得我借畀佢，借完又擔心佢唔記得還，嗰時唔係好識佢。」

好在葉念琛有借有還，當時玲玲師傅隨口講了一句：「記得爭我一個角色呀」，想不到過兩日就收到葉念琛電話，要求在新戲中演出，一直合作至今。節目中2人互揭「瘡疤」，葉念琛先出手提到劇集《美麗戰場》，劇中陳曉華父母角色由玲玲師傅和鄧梓峰飾演，他爆料說︰「有人問點解陳曉華走（離世）嘅時候，阿爸阿媽唔喺身邊，其實劇本寫佢哋移咗民，不過麥玲玲、鄧梓峰呢兩大演技派好早同我講『我真係做唔到個場』，真係無出色。」

玲玲師傅理直氣壯解釋說︰「白頭人送黑頭人呢啲斷腸戲，我哋呢啲老臨做唔到，係我爛泥扶唔上壁。」不過好快輪到玲玲師傅出招，當提到葉念琛在新作《不是你不愛你》中起用譚旻萱做新一代「阿寶」時，她同時把握機會反擊說︰「我覺得導演對靚女寬容啲，對我就唔寬容，成日好苛刻指導我，又批評我演技。」

（即時娛樂）