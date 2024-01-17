占星師Yvonne為同志界代表解盤 Zelos拒扮直男 Howard似「花師奶」 (19:32)

人氣占星師Yvonne在占星節目《絲打STAR TALK》，今集請來曾主持ViuTV《粉紅麻甩101》的同志界代表黃凱逸（Zelos）、陳君浩（阿Bu）和陳皓雲（Howard）擔任嘉賓，Yvonne為3人逐一解盤，為人馬座的Zelos、白羊座的阿Bu及巨蟹座的Howard指點迷津。

Zelos上升金牛，經歷過一段痛苦階段，如今苦盡甘來，Zelos脫離低潮期，Yvonne指其流年大運正進入事業，大家聽到即鼓掌，Zelos聞言也興奮說：「等咗呢一句好耐喇！」雖然Zelos勤力亦愛拼搏，但他要放下焦慮，被批其完美主義令自己帶來很大壓力，要懂得放鬆，並樂觀接受不同意見，Zelos未來一年財運佳，不過他直認相當大使，自爆沒有儲蓄，並全部投資在事業上。

阿Bu性格愛玩，拒絕沉悶工作，要學習與情緒共存，不計較的話有助事業運，被指「天生事業好順」，令阿Bu十分驚訝，他還又爆：「拍《粉紅麻甩》嗰陣時，真係日日都去玩，我覺得呢種寓工作於娛樂，嗰陣時鍾意余德丞，名正言順，好開心，日日去玩！」

阿Bu被形容是天生「專業奶媽」，但他坦言自私，好多時只會為自己，真性情的阿Bu對朋友「有嗰句講嗰句」，當他講到㷫起，還忽然爆料，指Zelos曾被建議行大路風格，慶幸他沒隱藏性取向扮直男拍劇，阿Bu拋金句：「你應該要偏峰，你唔偏峰乜都唔係添啦！」

Yvonne花了不少時間替Howard解盤，擁有親和力的Howard，累積下來的修行，總是給別人有朋友、鄰家男孩感覺，阿Bu聞言補充：「我對男孩呢個形容可圈可點。」Zelos仲話：「係鄰家師奶。」認為Howard夠精打細算，加上之前留了長長鬈髮，笑指對方是「花師奶」。

（即時娛樂）