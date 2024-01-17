李玟離世後首個生日 二姊李思林盼延續CoCo故事：讓世人不要忘記她 (19:41)

天后李玟（CoCo）去年7月離世，終年48歲。今天（17日）是CoCo離世後首個生日，愛惜她的歌迷從世界各地齊集到武漢，跟以前一樣，為CoCo舉行生日會，並邀請CoCo家人參加。

今早大批歌迷來到石門峰紀念公園李玟紀念園，為CoCo準備鮮花和禮物，鮮花布滿整個紀念園，形成花海。下午1時17分，紀念生日會正式開始，CoCo的86歲高齡媽媽，在CoCo兩位姊姊陪伴下入場，並代CoCo主持切蛋糕儀式。

這一天，不僅是CoCo的生日，也是49年前李媽媽的苦難日，歌迷們感謝李媽媽為這世界和舞台，帶來善良的天使和獨一無二巨星，還安排才藝表演環節，唱起CoCo的歌，跳起CoCo的舞，陪伴李媽媽和家人度過溫馨時刻，延續CoCo愛家人、愛歌迷精神。

對於歌迷們發自內心的團結，愛CoCo與傳遞正能量的精神，CoCo的二姊李思林（Nancy）代表家人說：「2023年對於我們全家，對於全世界所有愛CoCo的歌迷朋友來說，都是艱難的一年，2024年1月17日，這是CoCo離開我們的第一個生日，世界各地的歌迷，都來到這裏為她祝福，我們全家都感到無比的感恩和感謝。」

她又表示：「我們希望大家記住CoCo留下的愛，帶著她的愛和正能量努力地生活下去。CoCo走後，媽媽經常跟我們姐妹說，媽媽自覺年事已高，而我和大姐年齡也不小了，希望未來可以由歌迷還有歌迷的孩子，把CoCo的故事講下去，讓世人不要忘記她。看著大家從十幾歲變成現在社會的棟樑，你們就像我們家人一樣，希望大家繼續團結起來，努力延續CoCo的善良、溫暖和正能量，她在天堂一定會很感恩歌迷們。」

另外，席間李媽媽宣布CoCo李玟全球歌迷會官方信息平台成立，用於統一發布未來各類紀念活動信息。來自各地的歌迷代表表示：「雖然CoCo不在了，但我們會繼續團結在一起，一起紀念CoCo，一起以CoCo的名義延續愛，一起做有意義的活動，讓更多人感受到CoCo的溫暖。CoCo一直是大家的信仰和精神指引，今後的每一個1月17日，以及很多個紀念日，歌迷都會繼續相聚，用溫暖方式紀念我們最心愛的CoCo，也會代表CoCo繼續愛家人、愛社會。」

（即時娛樂）