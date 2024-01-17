傅嘉莉台慶頒獎禮食白果認不開心：沉澱修正再出發 (20:17)

台慶頒獎禮曲終人散，獲兩項提名「最佳女配角」和「飛躍進步女藝員」的傅嘉莉（Kelly），最後分別敗給高海寧和劉穎鏇，空手而回食白果。

Kelly日前在社交平台撰長文抒發無獎感受，她表示會沉澱修正，再重新出發：「在演員道路上並不容易，但路途每一個經歷，每一個感受，也是一個財富，尤其對於做演員的我，衷心感謝所有，所有支持我投票给我的你們，無論高山低谷，有你們的愛，令到我在路途上並不孤單，我會繼續努力把每頁黑白的文字，每個大小人物的角色，演活出來，感動你心。」

Kelly恭喜所有各得獎者，並明白每個獎項背後所付出的努力和堅持，期待與每一位優秀演員的合作，她衷心感謝總監製鍾澍佳：「雖然未能在台上多謝你，但我由心真的感謝您對我嘅信任，支持和鼓勵，感謝給我參演《香港人在北京》給我Funny這麼好的角色，令觀眾可以看到完全不一樣的傅嘉莉。」

Kelly直認的確有點不開心：「整體造型，我不太滿意，力求完美的我，為了今次的頒獎典禮，真的花了很多時間和心思在造型的細節上。」

今晚（17日）Kelly再更新Ig，她貼片並分享感受：「一直令我堅持下去是演戲，從來不是獎項或其他東西，重視了，盡力了，也無悔於心，但肯定的是，證明我還有很多的不足。再次感謝所有信息和留言的支持，鼓勵和安慰，我會在各方面繼續努力的。」

（即時娛樂）