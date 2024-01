魏浚笙(Jeffrey)近日身在法國出席巴黎時裝周,他身穿品牌服飾亮相,並露出一對「飛毛腿」,向來親民的Jeffrey離開時,還跟在場外守候的粉絲自拍。在時裝周上,Jeffrey跟LV男裝創作總監Pharrell Williams﹑Tyson Yoshi﹑林俊傑﹑日本靚仔型男平野紫耀同場,並合照留念,Jeffrey表示此行收穫滿滿的愛,他表示這次在巴黎最大收穫,是原來在當地也有粉絲留意自己作品:「當說出《I SWIM》﹑《Before sunset》(失約巴黎)﹑ 《Never Say Never》,真的很驚訝,也是很大的鼓舞,繼續努力做好。I think we can make Hong Kong Proud again in one day﹗」

(即時娛樂)