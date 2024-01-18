呂爵安帶傷完成第3場MIRROR演唱會 自揭前晚開場跳唱扭傷頸 (12:33)

男團MIRROR昨晚在亞博舉行第3場《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》，成員呂爵安（Edan）原來帶傷上陣，在前晚的第2場演唱會開始後不久就扭傷頸，要在演出前後接受治療。

他昨晚在Ig公開他頸背滿佈血痕及貼了止痛貼的照片，留言︰「Day 3 finished﹗實不相瞞，噚日第二場Opening跳到一半條頸突然閃咗一下，一落台立即嗌救命︰『瀨嘢啦﹗我好似扭親條頸，個頭向上郁會卡住﹗』Medical team即刻過嚟check下，發現真係拉傷咗，所以我噚日同今日嘅show其實都抬唔起頭做人。好彩Medical team喺show前show後都不斷幫我又按摩又電療又放血又超聲波，我先仲郁到下個頭，多謝你哋﹗見聽日放假，即刻嘗試咗人生第一次刮痧，個畫面都幾壯觀，希望消得切，不過真係即刻好咗好多！仲有13場，大家都要保重身子！」

完成首3場演出後，Edan亦分享了感受︰「其實每日做完都好似成個人散哂咁，但我哋都係會keep住每日俾盡100%，因為表演俾你哋睇係我哋最幸福嘅事，一見到你哋啲energy就忍唔住爆哂出嚟。等我哋唞番一日，#返嚟繼續爆﹗」

（即時娛樂）