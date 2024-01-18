盜月者｜終極預告海報曝光 姜濤收劇本演老闆角色驚訝 (15:38)

盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、張繼聰、白只主演及姜濤特別演出的電影《盜月者》2月9日（年三十）上映，電影公司今天再發放終極預告及角色海報，進一步揭開故事背景及5大角色亦敵亦友的緊張關係。

在最新出爐的終極預告，主題明確走向故事性。阿佑（盧瀚霆飾）、馬文舜（呂爵安飾）、大賊（張繼聰飾）與渠王（白只飾），奉萊寶行老闆萊叔（姜濤飾）之命到日本偷取3隻名表。他們在過程中不經意發現另一隻更珍貴的絕世名表Moonwatch，為這次任務增添莫大變數，要擺脫追殺全身而退，觸發出一場鬥智鬥力的無價遊戲。盧瀚霆、呂爵安、張繼聰、白只聯同特別演出的姜濤各自擁有一張獨立海報，海報背景的名表、子彈匣、炸彈計時裝置、夾萬撥圈密碼鎖再深化他們各人的特質。

當接到劇本一刻，5位演員皆不約而同表示非常樂意參與其中。Anson Lo視之為一次挑戰：「我覺得阿佑這個角色的背景故事好吸引，雖然他出身自一個做偏門的家庭，但本性斯文、善良，他的最大掙扎是為了愛惜與保護家人而毅然參與這次行動。我未演過這種角色，感覺好有趣！」Edan亦認同《盜月者》故事吸引，不用考慮太多已答應演出。他說：「當初導演跟我說故事時，已經覺得好有趣、好緊湊。我未接觸過這類犯罪題材的電影，又有很多槍戰、爆破等大場面，我最喜歡故事圍繞着一班演員發展，並非集中一個人，這樣會顯得更有趣味性，觀眾會看得更入神！」

一向注重劇本的張繼聰表示《盜月者》可以發掘出他鮮為人知的一面：「我所演的大賊是個行動派、領軍人物，非常沉穩，不會輕易流露個人情緒，完全沒有搞笑成分，需要好認真去演繹。過往我甚少嘗試這種角色，會抱住好期待的心態去完成這個任務。」白只飾演的渠王原來取材自真實人物，更是劇組的成員之一！他說：「拍攝時，這位原型人物真的身在現場，當我埋位時，可以看到這位朋友，他給我很多靈感，所以就算休息，我都很少跟別人說話，專注去觀察對方，經常在想怎樣可以演得更好。」

作為特別演出，當姜濤接到萊叔一角，第一個反應是有點驚訝。他說：「好意外導演會將這個極具分量的角色交給我，對比自己以往的演出，可說是截然不同，尤其是要演這種『大佬』角色，我更是從未想像過，演出前我做了很多資料蒐集，研究不同的『大佬』特徵，以豐富這個角色！」

（即時娛樂）