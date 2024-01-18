官方歌迷會App上架 李幸倪親力親為︰似1日返幾份工 (16:01)

李幸倪（Gin）日前宣布其官方歌迷會「GLFC」App正式上架，是少有以App形式成立歌迷會的香港歌手。她表示由去年9月開始籌備，10月正式動工，花了近4個月開發程式。Gin說︰「開發一個App至少要半年至1年時間，但今次就用咗好快嘅時間做好。之前有一個小小嘅Soft Launch，未正式同全部人講，今日可以講啦！」她坦言開發這個App是很希望有一個屬於她跟粉絲的平台，凝聚大家的力量，拉近彼此距離，加深認識。

為了這個平台，Gin事事親力親為，除了I.T.部分，連訂貨入貨、會Tee設計、翻譯、校對等工作也落手落腳去做。她表示︰「用咗好多精力同時間，真係好似1日返幾份工，去搞去跟進，總之好誇張，每個字我都要睇過，幫手翻譯，好多想像唔到嘅嘢，希望大家可以感受到我嘅誠意。過去一個月，我屋企好似貨倉，放滿晒大家嘅會Tee、商品、筆記簿等。早前推出嘅利市封賣得七七八八，將來亦會將自己其他設計、喜歡嘅東西同大家分享，而且係限量推出。」

下月農曆年，Gin表示她今年打破多年習慣，年初一便要開工。她說︰「今年大年初一要錄音，因為夾唔到期，所以對我嚟講都係一個好大嘅『犧牲』。新歌會喺農曆年後推出，個人演唱會就會喺明年舉行。」

（即時娛樂）