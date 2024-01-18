張敬軒勁窩心 帶叱咤獎赴巴黎送畀Wyman 歎紅酒慶功 (16:16)

張敬軒身在法國出席巴黎時裝周，順道跟在當地的好友黃偉文（Wyman）見面及慶功。軒仔去年憑一首《隱形遊樂場》做了多個版本，勇奪叱咤至尊歌曲大獎，軒仔相當有心，帶同叱咤獎座送給Wyman，他寫道：「一落機，咩都唔駛講，食咗呢餐先！呢餐慶功，本身應該喺倫敦，但係又有咩比喺巴黎更浪漫？

多謝Y（黃偉文），舊年先至有呢一首至尊歌，其實嗰晚喺叱咤講漏咗，從隱形遊樂場 到青春告別式，都多得Y嘅語重心長同支持，如果唔係佢一路督促我，應該去到今年都未交歌。

#喂你又話有歌 #係咪想派歌㗎好交隻歌嚟 #又話自己寫唔好左諗右諗喇 #做喇 #又話做唱作人 #唔好走數喎你 #唔好淨係掛住攪其他嘢

喺公司各位同事都唔知/唔敢催好唔催好﹑追好唔追好嘅時候，佢會咁樣提醒我、鞭策我呢個懶人...一個會咁樣提醒你、緊張你嘅人，呢啲就係十幾年來嘅感情。呢首歌，呢個獎，呢個moment，最開心喺同你一齊分享。我冇 #失約巴黎 #中午流流慶功成支紅酒懟（隊）曬係基本嘢。」

Wyman也在Ig貼相並寫道：「本來佢話特登送嚟倫敦，我話駛乜唧，唓，我都喺巴黎...於是，點都估唔到，最近兩次有人頒獎比我，都喺巴黎！咩叫誠意？呢啲囉！多謝張生真人示範。 #仲包埋一餐二人慶功宴 #下晝兩點流流飲晒成枝紅酒」。

（即時娛樂）