Jackal設計不同「發仔」造型供打卡 Day放鬆心情迎COLLAR演唱會 (16:23)

樂隊Dear Jane成員伍漢邦（Jackal）和COLLAR成員許軼（Day），今天（18日）到又一城出席農曆新年巨型「發仔醒獅團」藝術裝置開幕活動。

現場擺放多個由Jackal設計的不同造型「發仔」，供市民打卡，Jackal表示今次設計了18個「發仔」，「發仔」帶朋友舞龍、舞獅，又有「發仔」車和「發仔」屋，寓意「發仔」金銀滿屋。

去年11月成為人夫的Jackal說：「今年我都希望金銀滿屋，因為轉了身分是一家之主，要努力掙錢養家。（生BB？）有打算，但先過二人世界。（婚後首個新年要準備什麼？）派利市，原來要預早去銀行找換不同面值紙幣，這方面交由太太負責。」至於蜜月，他表示要看工作安排，目前正籌備新歌，之後也有些演出，亦不想農曆年起行，予人避年的感覺。」

Day表示新年打算和朋友行街購物，及向COLLAR成員𢭃利市，她每年會與家人炮製蘿蔔糕及年糕，今年亦不例外。COLLAR於3月舉行演唱會，問到籌備進度，她表示還未開始綵排，因隊友蘇雅琳（Ivy）正演出舞台劇，待對方演完才排練，歌單還未有。問她有什麼準備？她說：「先放鬆心情，然後準備強大心情迎接演唱會。（保持體形，新年要忍口？）養聲忍口不吃煎炸食物，但年糕、盆菜和飯會照吃，做演唱會體力很重要，所以也會做gym增肌。」

（即時娛樂）