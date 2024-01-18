胡杏兒盼創作跳舞團歌 胡定欣私人理由缺席台慶頒獎禮 (16:39)

黃智雯加入朱茵、蔡少芬的經理人公司，心情緊張又期待，會抱正能量和開放的態度迎接新發展。（劉永銳攝）

胡杏兒（左圖）和胡定欣不約而同穿上露背裙出席派對，相當搶鏡。（劉永銳攝）

胡定欣、胡杏兒、黃智雯、林淑敏、許家傑、錢嘉樂與太太湯盈盈、高海寧，今天（18日）到灣仔出席健康產品周年派對，胡定欣與胡杏兒均露背晚裝亮相，十分搶眼。

胡杏兒希望廣告商能贊助「胡說八道會」舉行東南亞演唱會，定欣說：「之前做完美國兩場騷，已經有進步，大家對未來演出有新構思，希望去不同地方演出，但6個成員各有各忙，度期演出是最大難題。」

杏兒指之前演出多唱別人的歌，希望創作一首跳舞團歌，舞蹈演出方面，交給黃智雯做指導，她又說：「美國開騷汲取經驗後，信心大增，跳舞雖然不是我強項，相信努力練舞都可應付到。」

定欣指演唱會籌備和演出，都需要付出時間，加上分身拍劇，笑言管理時間都是大學問：「我拍《巾幗梟雄之懸崖》要75日，感恩劇組肯提早放人，最後拍了63日，我才趕到飛去美國做騷。」有份角逐視后的定欣缺席台慶頒獎禮，她回應說：「私人理由，我想爭取時間陪家人，因為之前拍劇和美國開騷，已錯過老人家的大日子，難得齊人吃飯，所以好緊要！」

離開無綫後的黃智雯，首度亮相公開活動，她談到加入朱茵、蔡少芬的經理人公司，心情緊張又期待，會抱正能量和開放的態度迎接新發展。談到之前跟「胡說八道會」赴美開騷，眾人樂而忘返：「我們第一次衝出香港，在舞台上跳唱，碰巧是我的生日，真的很開心。」她笑言「胡說八道會」變成女團，期待出團歌，到東南亞開騷會見粉絲：「豹嫂胡蓓蔚下一站會歸隊，豹哥單立文音樂上很專業，都想邀請他做資深顧問。」

（即時娛樂）