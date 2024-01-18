古天樂替余香凝獲獎感高興 親揭捧場睇車婉婉個唱原因 (17:13)

古天樂昨晚（17日）戴上全球獨一無二，價值280萬設計源自跑車的名表，現身腕表品牌專門店開幕酒會，即場與品牌創辦人交流心得，同場還有湯鎮業兒子湯君慈。

古天樂透露家中儲有4至5個專門收藏腕表的表盒，沒有刻意儲表，只間中去旅行時見到合眼緣才買。嗜好收藏玩具及模型的他表示，近年已減少買心頭好，偶然收到電影公司送贈1：1的玩具模型。古天樂說：「現在收藏多數是造型戴上面罩不見到樣子的模型，事實有些見到樣是幾恐怖的。以前有幫我打理儲存倉的同事，見到那些有樣的模型被嚇親，媽咪在家也試過。不過，媽咪年紀漸大，視力與聽覺都退化，看東西不太清楚。」

提到農曆新年將至，古天樂留港陪家人度歲。多年前拍賀歲片《嚦咕嚦咕新年財》，他自爆原來不懂打麻將，新年甚少跟家人親友竹戰，他說：「我和媽咪都不太識打，當年拍戲都是靠死記，不過，聽到鄰居有麻將聲，又覺得好溫馨熱鬧。之不過，要我坐幾小時打牌，覺得有少少浪費時間。我信『牌品好，人品好』，但親戚識了多年就不用打牌都知人品。」

古天樂有份投資的電影《白日之下》女主角余香凝，最近獲香港電影評論學會大獎頒「最佳女演員」獎，他替余香凝開心，希望能再下一城，於香港電影金像獎再得獎。由於知她忙於照顧出生不久的幼子，惟有等稍後才一次過慶祝。至於會否原班人馬再演，暫時未收到新題材劇本。

日前，古天樂捧場欣賞車婉婉演唱會，更坐足全場，非常俾面，他說：「我和婉婉差不多時期入行，曾經在華星唱片做同事，彼此又有共同朋友，所以來支持她。」他自稱喜歡唱卡拉OK，卻沒有心癢想上台唱歌。

（即時娛樂）