反貪風暴之加密危機｜吳卓羲三度與張建聲合作︰不想再提這個人 (17:28)

吳卓羲、馬志威、張建聲等主演的《反貪風暴之加密危機》下周四 （25日）上映。吳卓羲在戲中飾演的ICAC首席調查員，與張建聲飾演的銀行主席宋子文不斷對着幹。吳卓羲帶領一班下屬調查關於銀行利用加密貨幣做非法勾當案件，而銀行對張建聲來說就是其生命，銀行所有人一致要賣出父親的心血，包括同父異母的弟弟，令他暗地裏策劃一連串計劃。

談到再次合作，吳卓羲笑言︰「我1年內見到他太多次，不想再提這個人。」張建聲直言與吳卓羲已經充滿默契︰「我哋1年內已合作3次，之前曾一起拍攝《逃獄兄弟》第2和第3集，再加上這次合作，我和他的默契已經建立到好了解大家。我圈內朋友不多，但卓羲是一個我平時會打電話聊天的朋友，有卓羲的參與讓大家對戲時感覺更好，讓整個拍攝過程很愉快，我相信我和卓羲會好快再見面合作！」

另一主角馬志威與張建聲首度飾演兩兄弟，他對其中一場兩兄弟對談非常深刻︰「因為那場戲是我們角色本身已有衝突不和，但飾演我哥哥的阿聲就不斷回想兩兄弟以前的事，我要忍住角色的真實情緒不能表露出來，因為我的聲音會展露出口硬心軟。那一場是兩兄弟角色比較深入的戲，我覺得大家這場戲都做很好。」

兩人拍攝期間曾遇上兩個颱風，更要為多次跳海，因而成為了生死之交。張建聲說：「跳海那場剛好是當時最冷的一天，大家都因為拍攝而不夠休息，體力上需要付出很大，很多時更要在海中拍戲拍到雙腳抽筋。幸好劇組安排了第二艘船作準備，不幸發生意外會有潛水員來救大家，所以某程度我們亦很放心。當時我相信我和阿威已經成為左一個生死之交。」

（即時娛樂）