郭柏妍慫恿江美儀拉開窗簾浸浴 羅毓儀難Gag令麥包反白眼 (20:46)

麥長青（麥包）、江美儀主持的旅遊飲食節目《大灣區美味好玩攻略》，本周請來「芊芊」郭柏妍（Rosita）及「蔓蔓」羅毓儀（Yuki）擔任嘉賓，她們與劇集《下流上車族》中的「媽咪」江美儀連環放笑彈，默契十足，Yuki更盡顯其「爛gag達人」本色。4人在節目中遊走開平及江門，先後到訪馬降龍的碉樓、赤坎華僑古鎮、由古宅活化成的民宿、由糧倉改建成的網紅書店、陳皮交易共享倉及江門特色豪宅等。情同真姊妹的Rosita及Yuki除了在各大景點瘋狂打卡，又手牽手大談「陳皮生意經」，兼在酒店房內玩滾牀單，還在江門試穿旗袍化身古典美女。

除了暢遊特色景點，他們還品嘗了多款特色美食，包括全鵝宴、柴火飯、特色甜品塘口家糍、台山黃鱔飯、網紅糯米雞及中西合璧的特色咖啡。Rosita與Yuki雖然身形苗條，但相當食得，Yuki每逢見到美食均開心至雙眼發光。她們最難忘台山特色蒸焗生蠔，新鮮之餘更是厚肉多汁。4人還順道品嘗了兩隻超大蒸蠔，Rosita為了增加味道層次，竟將一大嚿Wasabi放入口，結果喪咳兼標淚，令麥包、美儀及Yuki大笑。美儀沒好氣地說：「你係咪傻㗎？你將成嚿Wasabi放入口做咩呀？」

Yuki不但分不出鮑汁和滷水，更將「乾」誤會為肝。當4人介紹顏色呈黑色的黑松露燒鵝時，麥包及美儀出題問「點解啲鵝係黑色」，Yuki第一時間搶答：「佢背後一定有一個好不幸嘅故事，因為佢長大後變唔到做白天鵝，所以變咗做黑天鵝。佢食黑松露食到變黑色？！」美儀笑到彎腰，麥包則嬲到反白眼及向美儀說：「喂，你個女點㗎？」

在劇集《下流上車族》飾演母女的美儀、Rosita及Yuki，現實相處亦像極真母女。她們遊景點時，美儀慈愛地拍着Rosita及Yuki的手回味地說：「你哋記唔記得早兩年好凍呀？然後我沖咗壼陳皮水，你哋好開心。」Rosita及Yuki輪流撒嬌，Yuki開心表示「有媽的孩子像個寶」。她們到特色酒店Room Tour時，Rosita大膽地叫美儀「益吓街坊」，嘗試邊浸浴、邊拉開窗簾欣賞美景，嚇得美儀O嘴。

（即時娛樂）