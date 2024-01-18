盤點15名《飛常》空姐 蘇可欣成髮型顧問 史穎喬自揭空中「驚」魂 (20:19)

無綫劇《飛常日誌》自開播後惹熱話，除了機場禁區內外真實面貌曝光、還原度高的機管局員工及航空界工作日常、隨時發生在任何人身上的機場二、三事外，劇中演員陣容亦是焦點所在。

劇組公開《飛》真/假空姐名單，原來劇中飾演空姐/地勤的女演員多達15名，包括蔡思貝、戴祖儀、劉穎鏇、宋宛穎、關楓馨、莊易羚、鄧伊婷、曾文心、利穎怡、吳紫韻、彭翔翎、劉嘉淇、盧映彤、蘇可欣及史穎喬，當中蔡思貝、劉穎鏇、宋宛穎、關楓馨、蘇可欣均是港姐出身，宋宛穎更是冠軍級人馬；另外莊易羚、鄧伊婷及彭翔翎亦有相關選美活動經驗。15位「飛常空姐」中，最具話題性的，除了有美腿代表劉穎鏇及戴祖儀外，應是曾任職空姐的蘇可欣及史穎喬。

蘇可欣（Eunice）曾參與2016香港小姐競選，並躋身20強，參選港姐前曾任職2年半空姐，入行後的作品有《3日2夜》及無綫娛樂新聞台主持工作，參與劇集有《愛‧回家之開心速遞》及《十八年後的終極告白》等。

Eunice在劇中既是演員，亦是空姐Look顧問，蔡思貝早前於直播期間便透露蘇可欣拍攝時，除了與眾女演員分享「空姐經」，更是眾人的「髮型顧問」，先後教曉思貝及劉穎鏇等「空姐盤髻大法」，是劇集靚靚空姐Look的重要功臣之一。問到Eunice當初為何投身空姐行列，她笑言是受無綫經典劇《衝上雲霄》啟發：「真係因為《衝上雲霄》而想做空姐，應該話佢係呢個職業夢嘅種子。到有一次好偶然見到個女仔著住空姐制服加大褸，好有氣質好端莊咁，令我更立志要加入呢個行業。」

在劇中飾演劉穎鏇同事的史穎喬，問到做空姐難忘事，她自揭疑撞鬼驚魂：「有次我飛長途機，去廁所時道門有啲Kick Kick地，明明鎖咗但我去洗手間去到一半時又彈番開，我當時以為自己冇鎖實度門。跟住我就緊接聽到有啲好懷舊音樂，仲要啲聲好拆同好多沙沙聲，初初我仲以為有人喺出面等緊我所以播歌，但出到去又唔見有人排隊等去廁所，嗰下係有啲驚驚地，但之後亦再冇其他怪事發生。」

（即時娛樂）