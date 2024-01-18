許光漢被叫「老公」勁怕醜 跟魏浚笙互贈高帽 讚Jeffrey健談帥氣 (22:20)

魏浚笙說：「我跟許光漢說，從小看他的戲長大，首次見真人，與他傾偈好舒服。」（劉永銳攝）

對於粉絲大呼她老公，許光漢自認比較害羞，其實粉絲到場支持已感心滿意足。（劉永銳攝）

許光漢與魏浚笙（Jeffrey）兩位男神，連同COLLAR成員邱彥筒（Marf），今天（18日）出席高級珠寶首飾品牌新店開幕酒會。3人身上各自配戴逾百萬寶石首飾閃爆出場，當中許光漢粉絲人數最多及最熱情，不停向他大叫「老公」，許光漢揮手報以笑回應。

許光漢早前出席米蘭時裝周，與李敏鎬與目黑蓮同場，大家有打招呼和傾談，盼將來有機會合作。對於粉絲大呼她老公，許光漢自認比較害羞，其實粉絲到場支持已感心滿意足。他有份主演的電影《青春18×2 通往有你的旅程》，分別安排於日本和台灣上映；提到片中他又扮演學生，許光漢笑着解釋：「這可能是最後一部！我都33歲了。（好多人羨慕你？）都是靠運動保養，多謝媽媽生得我baby face。」

許光漢透露正拍新戲，農曆新年有假期，屆時陪家人過節，如時間許可，都想去旅行充電，地點沒所謂。許光漢表示首次與Jeffrey見面，讚他好人又健談，兩人互笠高帽，讚對方比自己長得帥，惺惺相惜。

穿西裝不穿恤衫的Jeffrey否認刻意搶許光漢鏡，只是為方便騷首飾。他說：「我跟許光漢說，從小看他的戲長大，首次見真人，與他傾偈好舒服。」Marf覺得兩位男神一樣靚仔，而且亦謙虛互讚，非常欣賞他們。Jeffrey表示若有機會，可以去台灣拍電影或電視劇，相信必定要下苦功再練好國語。

Marf表示恨去台灣見識：「自知講國語都不是太好，還需要苦練。我只去過花蓮，很想到台灣周圍食和玩。也知道當地音樂好國際化，如果有機會識到男仔，會借機會好好「溝通」，相信語言方面進步得更快。」

她已為COLLAR演唱會排練，她會去捧師兄MIRROR演唱會偷師外，也恨有機會去外地拍攝團綜。「新一年想有更多新嘗試，例如演舞台劇，昨晚（前晚）捧Ivy場，令我好有衝動。另外，見MIRROR拍團綜，他們表現好sweet，希望COLLAR也有機會，環遊世界去拍就最好！可惜講了兩年也未成事，不過MIRROR都等了5年呢。」

（即時娛樂）