《大奧》令和版登場 龜梨和也首度挑戰古裝 小芝風花翻拍經典感壓力 (22:38)

小芝風花去年主演了春季日劇《聽我的電波吧》、夏季日劇《轉職魔王》、現正熱播的《費馬的料理》和《生意世傳金與銀》，產量驚人。（大會提供）

古裝日劇經典《大奧》確定翻拍！由「新生代人氣女星」小芝風花和龜梨和也領軍的「令和版」《大奧》今晚（18日）首播，「黃Viu煲劇平台」將緊貼日本播放，讓香港觀眾追睇最新進度。

《大奧》的故事背景設定在江戶中期，當時經濟持續惡化，社會階級差距不斷擴大，日本國民祈求有能之士出現，領導國家和民眾走出貧窮。此時皇族之後五十宮倫子（小芝風花飾）被迫嫁給第十代將軍德川家治（龜梨和也飾），締結政治婚姻，她從京都前往江戶城本丸內的大奧，和近千名女性一同生活。為了得到將軍寵愛，後宮佳麗戰爭拉開帷幕；與此同時，有人暗中策謀，企圖讓大奧和江戶幕府陷入混亂之中。

要數日本最炙手可熱的新生代女星，小芝風花榜上有名！單是去年，她主演了春季日劇《聽我的電波吧》、夏季日劇《轉職魔王》、現正熱播的《費馬的料理》和《生意世傳金與銀》，產量驚人！今次她被睇中主演重新製作的《大奧》，不但是演藝生涯的里程碑，亦是業界人士肯定的象徵，她也倍感壓力：「這個角色曾經被很多有名的演員扮演過，所以我感到興奮之餘，也感受到自己肩負重任。」

自1998年加入前尊尼事務所後，龜梨和也首度參演日本時代劇，讓大眾非常期待他的「第一次」！對此龜梨表示非常榮幸，又提到和小芝風花早有淵源：「我和小芝多年前合作過《第二次戀愛》，只是我們的對手戲不多，當時她只是個10幾歲的孩子，但我覺得她是一個很有條理的人，臉上也總是掛著燦爛的笑容。」

為呈現江戶時代的古色古香，《大奧》全程在京都取景，該劇更雲集高顏值女星西野七瀨和森川葵、人氣男團Snow Man成員宮館涼太、實力派演員安田顯和栗山千明等。

（即時娛樂）