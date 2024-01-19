Twins後日開騷 時隔6年出全新廣東EP 容祖兒驚喜獻聲 (16:24)

Twins的14場《TWINS SPIRIT演唱會》周日（21日）開鑼，成員蔡卓妍（阿Sa）與鍾欣潼（阿嬌）騷前推出全新廣東EP《WE ARE TWINS》，並於今天推出呼應《風箏與風》的新歌《夢想與夢》，表達出她們多年來在演藝路上從沒改變的熱誠初心。《夢想與夢》的歌詞充滿心思，好友容祖兒更在歌曲中驚喜獻聲﹗

MV在台灣取景，當中有不少呼應《風箏與風》Twins在山頂放風箏的畫面。阿Sa、阿嬌表示︰「《風箏與風》呢件事係一個開始，但係我哋依家著得好華麗、好唔一樣，回想番好似經歷咗好多，發夢一樣。可以堅持到咁多年，其中一個原因係呢個係我哋嘅夢想。今次呢個MV有一半係夢境，我哋呢套衫係喺夢境入面嘅服裝。我哋之後去番現實，就係去番放風箏。」

時隔6年再出實體唱片，阿Sa說︰「依家好少人會出實體碟，我以前細個嘅年代係鍾意實體碟，攞住隻碟好開心。適逢演唱會，希望大家鍾意。今次音樂班底好新鮮，有一啲新班底，又有一啲合作過好多次嘅音樂人，大家碰撞到出嚟嘅火花都幾新鮮。我哋冇明確方向畀填詞人，但大家不約而同寫出相似嘅嘢，因為佢哋都見證住我哋成長，佢哋以自己角度寫我哋，睇到好感動。」

阿嬌表示新碟的歌曲風格跟從前很不同︰「我哋由出道到依家，每一張碟都嘗試好多嘢，今次都有好多新元素，亦都有回憶。我哋開演唱會，都想有新嘅作品帶畀大家。咁耐冇出廣東碟，希望可以有廣東歌，又可以配合番我哋演唱會，畀一個新嘅感覺大家。」後日舉行首場演唱會，阿嬌開始有壓力︰「有少少緊張同壓力，開始有少少手震同失眠，OK嘅﹗」阿Sa則說︰「要準備嘅嘢都準備好，依家係要好集中將所有嘢全部擺埋一齊。」

（即時娛樂）