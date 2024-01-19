鄧麗欣想掌摑魏浚笙 不排除感覺到加戲與朱鑑然親熱 (18:25)

任達華、鄧麗欣（Stephy）、魏浚笙（Jeffrey）、朱鑑然及龔慈恩等，今日出席電影《紅豆》開鏡儀式。任達華戲中飾演糖水店老闆，開工前特別跟糖水師傅學炒紅豆及煲靚紅豆沙。他說︰「炒紅豆的過程很痛苦很累，煮紅豆沙的工序很多，也不簡單，幸好我小時候會入廚，將果皮切成絲沒難度。我會在糖水加入湯丸，帶回家給太太（琦琦）品嘗，她是上海人，喜歡吃丸子。」龔慈恩在戲中飾演任達華太太，她讚任達華戲內戲外也是個好老公，琦琦亦常煲湯讓任達華開工時喝。談到愛駒「君達得」早前以47倍賠率爆冷勝出，獎金逾百萬，任達華說當日要開工沒下注，在片場忙教戲中飾演其女兒的鄧麗欣炒紅豆。他笑言︰「這些紅豆認真貴﹗很開心愛駒勝出，祝大家好運常開﹗後悔沒下注？沒有，我隨遇而安。雖然沒贏錢，我也要『萬歲』。這件事令我學會以後可以『買全餐』。」

鄧麗欣表示已學會所有秘技，煮出來的紅豆沙很美味。她在戲中因自覺被重男輕女的父母忽略，加上飾演胞弟的魏浚笙只顧在家打機，兩姊弟經常吵架。首次跟任達華合作，鄧麗欣說︰「第一天開工時，我們圍在一起吃粥，感覺已是一家人。」朱鑑然在戲中飾演鄧麗欣男友，他賣關子未透露跟女方可有親熱戲，只說對方帶他入戲，令他放鬆不緊張。鄧麗欣笑言︰「說出來會很有畫面，劇本暫時沒有。如我們在拍攝途中有感覺，不排除叫導演讓我們即場發揮。我以前也試過向導演建議，要求加些『動作』戲。」鄧麗欣笑言想向導演提議加一場掌摑魏浚笙的戲。此時，魏浚笙被面前飛過的蝴蝶嚇到後退，鄧麗欣伸手撥開蝴蝶，作狀掌摑魏浚笙。

（即時娛樂）