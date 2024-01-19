巴黎時裝周｜Tyson Yoshi密密集郵 網民封「追星天花板」 (19:00)

Tyson Yoshi日前出席在法國巴黎舉行的「LV 2024 秋冬男裝秀」活動，他以校園風造型搭配品牌的格紋圖案手袋現身。他表示此行除遇上好友魏浚笙（Jeffrey），最難忘是見盡世界各地的巨星，如荷李活男神畢利谷巴（Bradley Cooper）、美國饒舌歌手Swae Lee、韓國男團Got7的泰籍成員Bam Bam、日本男神平野紫耀、日本潮牌設計師Nigo、台灣男星林柏宏、新加坡歌手林俊傑（JJ）、內地男星王鶴棣等。由於機會難得，他亦放下害羞一面，火力全開做「集郵男神」。

Tyson說︰「很榮幸能夠獲LV邀請出席巴黎時裝周活動，看到世界各地的大明星，令我大開眼界，心情極之興奮及震驚！尤其是當Bradley Cooper在我身邊經過時，簡直是震撼，從小到大看他的電影，想不到有機會見到真人，心情久久未能平復，大癲呀！」 Tyson之後在社交平台上載多張合照及短片，興奮留言「Last night﹗Cowboy in Paris」，被不少網民取笑是「追星天花板」。

Tyson坦言最驚訝是被在場人士認出：「我是獨立音樂人，沒國際大公司支持，沒想到現場有人認出我，叫得出我的名字。我返酒店時，更有粉絲呼喚我的名字，甚至暱稱『阿B』。真的沒料到自己在法國也有粉絲，十分感動！我在會場看到品牌各式各樣的新款產品，馬上想起我新買的靚車，所以入手了不少新品用來裝飾我『老婆』及作襯衫之用。巴黎街頭充滿文藝氣息，當地的車款令人目不遐給。我看到歐洲的古董車時兩眼發光，心思思想買多部車，所以最近要努力『跑數』了！哈哈！」

（即時娛樂）