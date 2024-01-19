中年好聲音2｜李佳合唱助攻陳俞霏 張佳添讚係定海神針 (19:36)

陳俞霏在李佳助攻下將其招牌「俞Chill風」發揮得淋漓盡致，獲張佳添及周國豐大讚。（大會提供 / 明報製圖）

無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》周日（21日）播出第8部曲第2回《中一生助陣人生之歌！爭入十四強！》，15強「中二生」與「中一生」合唱爭入14強，分組方法是由中一生揀選想合唱的中二生。15組演唱完畢後，留在危險區的中二生將被淘汰。這回合將分成上、下半場進行，上半場出場名單包括吳大強與鄭梓浩合唱《莫再悲》、李佳與陳俞霏合唱《姊妹》、曹敏寶與陳蒨葶合唱《信自己》、龍婷與王玥合唱《夢醒時分》、周吉佩與林若盈合唱《笑忘書》、支嚳儀與安雅希合唱《如願》、顏志恒與顏米羔合唱《幸福之歌》，以及丁文俊與沈宗賢合唱《假使世界原來不像你預期》。

陳俞霏在李佳助攻下，將其招牌「俞Chill風」發揮得淋漓盡致，唱跳之餘還加上親自創作的Rap詞，獲張佳添及周國豐大讚。張佳添說︰「佳佳發揮咗定海神針作用，有李佳喺度，你知道自己做緊啲咩，成首歌睇完好開心。」周國豐則說：「俞霏真係要多謝李佳，李佳出晒名好肯同埋好有能力去幫人，呢首歌其實唔係好適合去比賽，但李佳畀咗你好多自由發揮。」

曹敏寶與陳蒨葶跳唱《信自己》，張佳添笑言：「兩位《聲夢傳奇》學員，你哋係咪入錯廠？嗰種青春活力，我唔相信係《中年好聲音》。10個字送晒畀陳蒨葶，青春、活力、動感、養眼、自信。」肥媽表示：「初初話蒨葶似鄭秀文，NO！你係你自己。」

有「顏志恒2.0」之稱的顏米羔與顏志恒化身Band仔獻唱《幸福之歌》，周國豐說：「呢首歌係能量好高嘅歌，係會唱死人，米羔嘅能量釋放加上志恒嘅配合，成件事好Man。」伍仲衡則說：「米羔把聲好啱唱Band Sound，你把聲好有火同埋有少少反叛，唱呢首歌就好表現到你嘅態度。我要讚一讚顏志恒，你和音進步咗好多，我記得你之前話唔識唱和音㗎喎。」

（即時娛樂）