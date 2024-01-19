江海迦新大碟《Agatha》 以音樂創作記載10年成長里程碑 (21:31)

江海迦（AGA）相隔4年，再推出個人大碟《Agatha》。Agatha是AGA的英文名全寫，AGA說：「因為今次大碟的歌曲比較個人。過去4年經歷了很多事，亦令我成長了佷多。今次大碟入面的歌，創作了不同的曲風和故事，當中包含了很多自己的觀點與感受，所以特別揀了自己全名作為大碟名。」

今次的大碟，似是紀錄了AGA這10年裏成長過程的一本記念冊。一些曾經出現在AGA生命中很重要的句子，都會收錄在這大碟的實體版當中。因為這些句子及對她說這些鼓勵說話的人，令AGA沒有放棄音樂，一步一步走到今日。因此，今次這張10周年紀念大碟，無論在歌曲、相片及大碟上，都記錄著Agatha變成AGA的音樂路。

自2013年起以「AGA」為名出道，她花了10年時間去尋找自我。在音樂路上不斷尋找自己的同時，亦不斷尋找各種音樂風格。身為創作歌手，音樂的路就等於個人成長道路，每一首歌就如足印。最初AGA寫了很多作品，卻充斥著很多不信任的聲音，但她堅持著這個創作夢，排除萬難直至10年後的今日，終於帶著所有作品到紅館。

AGA說：「未成為歌手前，雖然不斷創作，身邊總是聽到很多反對聲音。常常會覺得，做創作是邁向成熟的道路，過程緩慢而細膩，但用音符記錄了不同的階段，堅持著這個創作夢，直至10年後，終於成為一位能夠擁有屬於自己演唱會的創作歌手，曾經陪伴自己的所有音符分享給大家，把曾經被認為的不可能變成可能。」

10年前抱著紅館夢出道，10年後踏上人生重要舞台。「All Songs Are Composed By AGA」一句出現在她紅演唱會的LED Wall上，告訴大家香港亦有優秀的創作人，同時亦鼓勵著AGA多年來的奮鬥與堅持，同時是一個重要的里程碑。

關於AGA的音樂，與她合作無間的監製舒文曾形容：「AGA看待一首歌，並不只是一首歌或一個音符，而是一個Package。」編曲、主唱、和音、混音、MV製作、形象設計等等......每首歌的每個相關細節，她總想嘗試不同風格、加入不同元完素。對很多樂迷來說，AGA的音樂不僅是一個品牌，更代表著一種別樹一格的態度和追求。

出道10年，AGA對未來的路充滿期待：「我覺得這是一個重要的里程碑，感謝身邊每一個一路互相陪伴、互相成長、互相扶持的人。非常期待下一個新開始。相信下一個10年，也會繼續由音樂帶著我去走每一步。希望繼續跟大家分享，我AGA以音樂記錄低的每個成長階段與生活點滴。」抱著紅館夢至圓夢，10年間，每一年的成長、每一首歌的創作、在街上碰到每一位歌迷的鼓勵，AGA感覺是上天在她耳邊低語給她肯定。

（即時娛樂）