佘詩曼公開攬實何依婷合照兼點名稱讚 粉碎2女不和傳聞 (12:56)

佘詩曼的最新Ig帖子還有她擁抱王敏奕、高海寧及倪嘉雯的照片，唯獨只撰文稱讚何依婷。（佘詩曼Ig圖片 / 明報製圖）

佘詩曼公開她攬實何依婷的合照，更點名稱讚她，粉碎兩人的不和傳言。（佘詩曼Ig圖片 / 明報製圖）

佘詩曼（阿佘）早前憑劇集《新聞女王》成為三料視后，更打破紀錄成為三奪無綫台慶頒獎禮「最佳女主角」的女星。阿佘與《新聞女王》中的何依婷曾傳不和，阿佘當晚在台慶頒獎禮台上曾逐一跟同劇演員擁抱，唯獨未有擁抱何依婷，令兩人的不和傳聞升級。阿佘昨天（19日）在社交平台分享多張與《新聞女王》演員攬到實的合照，當中只有何依婷獨得兩張相位置。

阿佘更點名讚何依婷︰「碌下碌下個photo album見到呢幾張相，想講吓呢個妹妹仔何依婷。第一日《新聞女王》圍讀，俾我嘅印象係唔係好出聲，但係有主見嘅，跟住到第一日開工手揗腳震但係好俾心機嘅。忍唔住話俾佢聽應該點做，連續開咗兩日後佢同我講：『哦..原來演戲係咁嘅。』果然係學霸，好聰明。依家出嚟嘅成績，大家有目共睹，唔錯吖﹗我曾經都係新人，新人係需要大家嘅包容同埋慢慢接受，大家一齊俾啲時間佢啦﹗徐曉薇，我期待你嘅蛻變，唔好令Man姐失望，加油！P.S. 每次都要樹熊式抱抱，真係肉緊死人喇﹗尤其係最後嗰件，咁鬼大嚿都要攬，點樣唔愛你哋啫﹗」

何依婷回應︰「Man姐，好開心可以同你一齊拍劇，雖然一開始真係好緊張，手揗腳震，但喺你身上真係學到好多﹗你是最最最最最好的！我會加油努力，好好記住你教我嘅嘢，唔會令你失望！愛你﹗」有份跟阿佘擁抱的高海寧表示︰「攬唔夠呀～ 下次再攬實啲試下﹗」

佘詩曼曾在去年11月《新聞女王》開播前的宣傳活動上指何依婷本人跟其角色「徐曉薇」一樣，李施嬅聞言大笑，何依婷尷尬回應一句「Man姐太入戲」打圓場。何依婷後來被問到結婚一事時，佘詩曼稱何依婷未曾跟他們提起，還笑言︰「原來唔話畀我哋知，即係唔Friend啦﹗」佘詩曼與何依婷因此傳出不和。

（即時娛樂）