口罩小姐冠軍浩南宣布已婚兼有喜 懷孕初期曾每周睇醫生 (13:41)

ViuTV節目《最後一屆口罩小姐選舉》冠軍，現年30歲的鄭伊琪（浩南）昨天突然無預警式在Ig公開胎兒超聲波照片，宣布已婚兼就快當媽媽。她說︰「不知不覺成為陳太一段時間，感恩我們一直都像熱戀中的戀人。謝謝陳生一直以來的照顧，讓我可以安心做自己想做的事，亦感謝小B選擇了我們做你的父母，仲有幾個月我哋就見面啦，以後繼續多多指教﹗#19weeks6days」

浩南隨後在Ig限時動態公開多張婚照，回答網民的提問。浩南表示公司對她嫁人沒微言，對她表示處理好自己的私事就OK，事業與人生不同階段不會衝突。她很感恩及感謝公司的諒解。懷孕就快5個月的她已知道胎兒性別，但暫時未公布。

被問到將為人母的心情，浩南說︰「緊張... 緊張自己又緊張個B，朋友話我養狗已經好crazy，生個小朋友出嚟可能係虎媽。我諗冇人好似我咁黐線... 懷孕初期，頭兩個月... 差不多每星期去見一次醫生。一係留啡一係唞唔到氣，行幾步就氣喘，最恐怖係有一次半夜覺得自己唞唔到氣，好有窒息嘅感覺，最後去咗醫院，開完啲藥返嚟又唔敢款款食... 所以我強烈建議準備生小朋友嘅女性補多啲先陀，不過小B其實都幾乖，我最多只係懷孕初期想嘔，但係都冇嘔過，同埋想嘔嘅跡象好快過。」

（即時娛樂）