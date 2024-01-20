王菀之時隔2年出新歌 親自執導MV 網民讚係藝術家 (14:08)

王菀之（Ivana）推出英文新歌《Shattered》，MV昨晚上架。時隔兩年再出歌，Ivana除包辦曲詞，更親自執導MV。《Shattered》是她第5首執導的MV，她說︰「我覺得MV係立體地表現我嘅音樂，分享信息。睇到網民留言讚作品好靚，我真係好開心，好多謝大家依然願意等待我嘅作品同埋咁支持，好多謝大家。」

對於網民認為應以「藝術家」而非「歌手」來形容她，Ivana表示《Shattered》是首印象主義音樂，這亦是她未來繼續努力進發的方向。Ivana說︰「我甚少做過新歌嘅呢類曲風，有少少新古典主義音樂，或者係印象主義音樂。上次同管樂合作做音樂會，我第一次寫管弦樂曲，繼續學習進修，我一直都希望繼續尋找新方向，今次呢個作品我邀請了一位來自柏林、一位來自美國嘅混音師負責後期製作，好開心。歌迷同網民嘅留言對我嚟講，係一個好大嘅鼓勵，畀我好大力量繼續努力創作。」

Ivana表示《Shattered》講述我們來自同一個地方，散落在這個世界的不同道路上。 我們對時間有不同經歷。時間對我們很仁慈，但對許多其他人來說卻很殘酷。當我們正享受漫步於閃亮的小石上，有些人卻在破碎的生活中拼命生存。 這都是我們已經知道卻往往忘記的故事，一些我們故意逃避的真相。 每個人本應同樣， 我們卻是幸運的一方。她續說︰「希望借歌曲同大家分享，自己享樂嘅同時，要記得世界不同角落有啲人生活艱苦，我們應選擇善意，為他人帶來幸福。」

談到推出英文歌，Ivana表示已非首次︰「初入行時都有一首英文歌，係媽咪填詞。我媽咪係一位詩人，寫好多英文詩。我受媽媽啟發，大學時修讀英文詩詞。我都想有一首自己填詞創作嘅英文詩做歌詞，所以我就寫咗呢首歌。」她預告年中推出新專輯，今年還會繼續舉行其世界巡迴音樂會，過年後會先到加拿大，大馬等地跟歌迷相聚，香港站及其他城市的演出則稍後有公布。

（即時娛樂）