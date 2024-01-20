亞洲超星團｜黃奕斌郝瑞然帶傷上陣 小組表演大打折扣 (14:40)

無綫偶像選秀節目《亞洲超星團》今晚（20日）播出第9集，繼續是超星練習生第二次舞台公演。超星導師農夫打頭陣演出，演唱《地獄見》、《娛樂圈殺人事件》及《冇你就冇我》，引爆全場氣氛。

Dance組及Rap組各隊隨後輪流出場表演，演出《忘情森巴舞》的Dance組「沙漠怪客」隊，要在原唱者草蜢成員蘇志威面前表演。「沙漠怪客」隊以印第安風格打扮亮相，妖味濃的愛合貫徹妖風，並跳出柔軟度十足的舞姿。導師蘇志威點評時笑言：「這首歌是1991年的歌，我相信下面所有的小朋友應該還沒出世！」農夫成員C君笑問︰「那跟你以前年輕跳的時候比怎麼辦？」蘇志威說︰「不能比，因為以前我們跳舞的重心在腳，他們現在跳的舞步很輕，重心都放在上面。」蘇志威之後應大家要求即場示範《忘情森巴舞》招牌舞蹈，超星總製作人Rain看畢站起來拍手。

Rap組的「V8引擎」隊人氣最高，成員江信熹、奧利、郭殿甲、梁詩煜和譚奕天全是人氣高企選手。C君看完他們的跳唱後讚：「今天看到是一個偶像組合，但是Rap得很好的樣子。」蘇志威則說：「懷疑自己是否在看Rap組，如果他們在跳舞組也有勝出機會，除了Rap，他們的舞蹈也很出色。你們這一組很強，希望你們繼續努力。」最後出場的Rap組「街頭霸王」隊陷入危機，成員黃奕斌（Hugo）和郝瑞然在綵排時先後受傷，要由隊友攙扶上台。Hugo表示：「排練時不小心，腳踝90度地用力踏下去，結果受傷了。」由於他們只能坐着演出，令該組整體表現大打折扣。

（即時娛樂）